Abel Pintos emocionó Mendoza con un show inolvidable en el Arena Maipú

El show en Mendoza no solo dio inicio a una gira artística, sino también a una cruzada con impacto social: en cada ciudad que visita, Pintos deja una huella con actividades dedicadas a niños y adolescentes, promoviendo valores vinculados al medio ambiente, la identidad y la salud.

Show Abel Pintos en Mendoza 2025 Show de Abel Pintos en el Arena Maipú en Mendoza Los Andes / Delfina Álvarez

Abel y su música en Casa de Gobierno

Cabe recordar que en la mañana de este viernes el cantante y compositor entonó la Marcha de San Lorenzo en el acto de Cambio de Guardia de la Bandera del Ejército de los Ande que tuvo lugar en la explanada de la Casa de Gobierno de Mendoza.

El evento superó ampliamente las expectativas de convocatoria, reuniendo a cientos de personas, muchas más de las previstas por las autoridades encargadas de la seguridad. Entre los presentes se encontraba Víctor, un espectador que expresó su entusiasmo por la experiencia: “Realmente nunca lo había presenciado y tenía muchas ganas”, comentó.

Contó que se enteró del show un mes antes, cuando fue anunciado: “Lo dejé agendado para poder venir porque me interesó y aproveché la oportunidad”. Si bien no se considera un seguidor habitual de Abel Pintos, confesó: “No soy fan, pero me gusta su música y cada vez que puedo escucharla, la escucho”.

El evento contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, miembros del gabinete provincial y diversas autoridades civiles y militares, quienes participaron activamente en una ceremonia que puso en valor los ideales patrios y la identidad sanmartiniana tan arraigada en Mendoza. También dijeron presente la Reina Nacional de la Vendimia, Alejandra Funes, y la Virreina, Sofía Perfumo.