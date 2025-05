25 de Mayo: Markama y Lito Vitale, puntos fuertes de los festejos patrios

Para Zambrano, este formato representa una de las múltiples identidades del grupo, que desde sus orígenes ha abordado géneros como la música autóctona, la canción latinoamericana, el folclore argentino e incluso homenajes musicales a países como Perú. “Cada disco de Markama tiene una temática distinta. Uno, por ejemplo, se centra en danzas argentinas; otro, en temas sociales o ambientales. Y este proyecto sinfónico lo venimos soñando hace tiempo, porque es un repertorio que no se puede hacer todos los días: necesitamos una orquesta, y también que esté predispuesta a trabajar con nosotros”, subraya.

El concierto incluirá temas que atraviesan toda la historia del grupo, desde composiciones fundacionales hasta piezas menos conocidas, pero cargadas de riqueza sonora. “Vamos a hacer ‘Yo pobre, yo huérfano’, que está cantada en quechua, con un sonido muy especial. También ‘Zute a Guañaco’, con un solo de quena, y el ‘Estudio para Charango’, donde el instrumento se funde con la orquesta. Además, incluimos ‘Camino del Indio’, de Yupanqui, con una versión muy cuidada y arreglos con sicus”, detalla Zambrano.

El repertorio también incluye “Cueca Larga”, una obra de Ernesto Cabur; “Gualicho”, una composición del propio Zambrano; y versiones orquestales de zambas como “La de Anta”, de Castilla y Leguizamón. En todos los casos, los arreglos buscan respetar los timbres originales de los instrumentos andinos —como la quena, el charango o el sicus— y combinarlos de manera armónica con las cuerdas, vientos y percusión de la orquesta sinfónica. A la hora de evaluar el trabajo en conjunto con la Filarmónica, Zambrano señala que: “Es muy lindo, pero es un trabajo muy minucioso, muy detallista porque hay que respetar los arreglos que hace el arreglador (Polo Martí). Por suerte está bien lograda esta comunión de los instrumentos de orquesta con los instrumentos de caña, como la quena, el sikus, el charango, sonidos que no son normalmente ejecutados en una orquesta, pero depende tanto del arreglista como del orquestador que salga una combinación muy linda. Se requiere sensibilidad y precisión”, destaca.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza, dirigida en esta ocasión por el maestro Pablo Herrero Pondal, celebra este año su 40º aniversario, y se ha sumaso con entusiasmo a esta propuesta que conjuga tradición y renovación.

Lejos de encasillarse en una fórmula única, Markama ha mantenido viva su búsqueda musical a través de múltiples propuestas temáticas, cada una con su propio universo sonoro y conceptual. “Lo que pasa es que uno tiene que proponer una idea para hacer un espectáculo. Por ahí tocamos un repertorio viejo, pero lo combinamos con seis u ocho temas nuevos, y eso ya genera otra atmósfera. Entonces, cambiamos el nombre de la propuesta musical”, explica Zambrano.

Entre los proyectos mencionados se encuentran “Latinoamérica canta”, “Homenaje al Perú”, “Ama el mundo” y “Aguas claras”. Este último toma como eje la defensa del agua limpia y la conciencia ambiental, y se articula a partir de dos canciones: una que da nombre al proyecto y otra que alude al Valle Grande de San Rafael, compuesta por Bernardo Ríos. “Con esos dos temas ya se puede armar un espectáculo con sentido. Así vamos construyendo repertorios temáticos. Algunos ya están grabados, otros los vamos sumando según la ocasión. Después de 50 años, Markama tiene una obra muy vasta, así que siempre hay material para elegir”, cuenta.

Esa ductilidad es también la clave para entender cómo Markama ha logrado mantenerse vigente durante medio siglo. Según Zambrano, “todo depende del momento y del lugar. A veces presentamos un repertorio netamente mendocino, con cuecas, gatos, tonadas. Otras veces, hacemos un homenaje latinoamericano. La idea siempre es mantener un contenido, una raíz, una búsqueda”.

Lito Vitale y una relectura de las canciones patrias

El domingo 25 de mayo, a partir de las 17 hs, el Parque Cívico de Luján de Cuyo será el escenario de otra celebración musical. Bajo la dirección del reconocido pianista, compositor y productor Lito Vitale, se llevará a cabo “Luján le canta a la Patria”, un espectáculo que reúne a artistas nacionales y locales para interpretar canciones patrióticas y populares en versiones renovadas.

La iniciativa, organizada por la municipalidad, tendrá entrada libre y gratuita, y contará con la participación especial de Juan Carlos Baglietto e Hilda Lizarazu, además de intérpretes mendocinos como Lisandro Bertín, Javier Montalto, Mariela Contreras, Griselda López Zalba y Diego Flores, entre otros. Cada uno aportará su voz a un repertorio que combinará himnos tradicionales con composiciones del siglo XX cargadas de sensibilidad social y poética.

“Este concierto está relacionado con la fecha, claro, pero también con una serie de canciones patrióticas que hace muchos años grabé con distintos artistas (El Grito Sagrado). Ahora el proyecto se adapta a los artistas de Mendoza, y yo vengo con Baglietto y con Hilda para hacer algunas de esas canciones”, explica Vitale, quien ya ha desarrollado propuestas similares en otras provincias.

El criterio para seleccionar las canciones fue doble: por un lado, Vitale eligió piezas emblemáticas del repertorio patriótico, como “Aurora”, el “Himno a Sarmiento” o la “Marcha de San Lorenzo”; por otro, incluyó canciones del siglo XX que dialogan con el sentimiento patriótico desde otras sensibilidades. “Elegimos temas que, por sus letras, puedan convivir con las canciones patrióticas. Por ejemplo, ‘Inconsciente colectivo’, ‘Yo vengo a ofrecer mi corazón’, ‘Canto versos’ de Jorge Fandermole o ‘La cigarra’ de María Elena Walsh. Todas tienen un contenido profundo, humanitario, artístico”, subraya.

Para Vitale, la resignificación de las canciones patrias es una forma de mantener viva la memoria colectiva sin caer en la nostalgia o el automatismo. “Estas canciones siguen siendo irremplazables. Cuando hice ‘El Grito Sagrado’, intenté también generar nuevas canciones que hablen de hechos históricos más actuales, pero es difícil, porque cada gobierno interpreta de forma distinta los episodios del pasado. Sin embargo, el ‘Himno a San Martín’ o la ‘Marcha de San Lorenzo’ siguen teniendo un lugar muy fuerte en nuestra historia emocional”, reflexiona.

También advierte que la relación de las nuevas generaciones con estas canciones ha cambiado. “Ya los chicos no las cantan tanto en la escuela. No deben tener idea. Me imagino que escuchan más la orquesta de Michael Jackson que una marcha patriótica. Pero este tipo de espectáculos es una buena oportunidad para mostrarles otro modo de acercarse a esas canciones. Ahora suenan distinto, menos militares, más poéticas, más musicales”, destaca.

En ese sentido, el concierto en Luján busca generar un puente entre el pasado y el presente, entre la solemnidad del acto patrio y la calidez de un evento familiar y popular. “Yo creo que lo importante es generar un hilo conductor. Que haya coherencia entre lo que se canta y lo que se quiere evocar. Que la emoción no esté disociada del contenido. Y para eso, la música es una herramienta poderosísima”, concluye Vitale.

El espectáculo cerrará con la interpretación grupal del Himno Nacional Argentino, y durante la jornada se ofrecerá mate cocido y tortitas al público, en un gesto que recupera la tradición de compartir y celebrar en comunidad.

Toda Mendoza celebra el 25 con peñas, música y tradición

Además de los shows de Markama y Lito Vitale, Mendoza vivirá una jornada colmada de actividades culturales, gastronómicas y tradicionales en todos sus departamentos.

En el Espacio Cultural Le Parc, en Guaymallén, desde las 12, con entrada libre y gratuita, se presentarán destacados artistas como Raly Barrionuevo, Los Chimeno y Gabriela Fernández, entre otros. También actuarán cuerpos de danza de varios municipios y se ofrecerán comidas típicas y artesanías.

En paralelo, numerosas comunas llevarán adelante sus propias propuestas. En Potrerillos, la fiesta será en Las Vegas, con música en vivo, artistas locales y cocina regional. En Lavalle, la cita será en el playón deportivo Tres de Mayo con música cuyana, grupos locales y ballet.

La Ciudad de Mendoza sumará una edición especial del Bulevar del Café desde las 10, con 14 librerías, 25 cafeterías y un cronograma que incluye la Banda de la Policía y el Ballet de la Ciudad. Además, habrá una campaña solidaria y actividades para toda la familia.

Godoy Cruz tendrá su Gran Peña en Villa Hipódromo desde las 11.30, con la participación de grupos como Cuarto Creciente, Dúo Nuevo Cuyo y cuerpos de danza locales. En Las Heras, la jornada comenzará con un desfile de agrupaciones gauchas y continuará con música en vivo y un festival del locro, a cargo del chef Javier Sosa.

En el sur, San Rafael será escenario del tradicional Pericón Nacional, con cientos de parejas bailando en el Fuerte San Rafael del Diamante desde las 15. El cierre musical estará a cargo de Algarroba.com. En General Alvear, los festejos se centralizarán en Bowen con un desfile, festival popular y bailes tradicionales.

El Este mendocino también tendrá sus festejos. En San Martín se destacará el desfile cívico-militar con participación de fuerzas de seguridad, estudiantes y un show aéreo, además de chocolate patrio y espectáculos en Las Bóvedas. Rivadavia realizará su Peña Patriótica en el Parque de los Árboles, con música, talleres y locro solidario. Santa Rosa celebrará en el Club Unión Vecinal 25 de Mayo, con artistas locales y una feria de comidas.