12 años después: Yayo Guridi recordó cómo fue la reacción del Papa Francisco a la cumbia papal

Respecto a los videos virales que le hicieron llegar en las últimas semanas, Yayo aclaró por qué no los subió él mismo. “Me llegaron muchísimos y muy bien editados. No los quise subir a las redes como para no decir ‘estoy sacando partido de este momento tan particular’, que nadie lo deseaba, yo sobre todo, porque lo veía con mucho más futuro. A mí me tomó muy de sorpresa”. Cerró la charla con una sonrisa: “Fue muy lindo recordar todo lo que se dijo de eso en ese momento. Fue muy gratificante”.