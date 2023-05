Zaira Nara y Facundo Pieres se habrían dado una segunda oportunidad: la foto que lo confirmaría

Zaira Nara siempre intenta dejar de lado sus asuntos sentimentales para poder enfocarse en su carrera laboral, pero el día de hoy las cámaras vuelven a ponerse sobre sus vínculos. Unas fotografías indicaría que volvió junto a Facundo Pieres.

Zaira Nara y Facundo Piere se mostraron desde Punta del Este.

Algunas semanas atrás, la modelo habló sobre sus vínculos y aseguró: “Yo a los únicos que les rindo cuenta es a mis hijos y a la AFIP porque soy una persona muy prolija. A mí me encanta cuidar mi vida personal, si igual van a opinar, es preferible hacer lo que uno cree”.

Zaira Nara se separó de Facundo Pieres.

En medio de grandes rumores sobre un amorío con Facundo Pieres, los medios de comunicación le pidieron aclarar la situación y ella dejó en claro que estaba absolutamente sola: “La verdad que estoy muy tranquila (...) Estoy en un momento de mi vida de disfrutar del estar acá”.

Sin embargo, apenas unas semanas después de esas afirmaciones, la pareja se reconcilió y se exhibió en Londres de una manera que difiere de cómo lo hacen en las calles de Buenos Aires o de Argentina: fueron a tomar algo a un bar y se sentaron en una mesa en el exterior, a la vista de cualquiera que pasara por allí.

Zaira Nara y Facundo Pieres. / Instagram

Lo hicieron, por supuesto, conscientes de que en Inglaterra no se les reconoce como si estuvieran en su país natal. No obstante, inadvertidamente -o no-, fue ella misma quien confirmó que tomaron la decisión de darle una oportunidad más a su relación.

Los detalles que revelan la reconciliación entre Facundo Pieres y Zaira Nara

Todo esto ocurrió porque Zaira Nara se trasladó junto a una compañera a Londres, lugar donde se hallaba el jugador de polo compitiendo en algunos torneos con su equipo. Entre todos los planes de las celebridades, la presentadora y su amiga se dirigieron a un bar con Facundo, quien también estuvo acompañado por un amigo, el cual también practica polo.

Zaira Nara y Facundo Pieres estarían juntos nuevamente.

Las mujeres se tomaron una fotografía con el mismo fondo que aparecía en otra imagen compartida por el jugador de polo en sus redes sociales. Además, el amigo de él lo mencionó abiertamente, insinuando que había sido el fotógrafo en esa ocasión. El deportista respondió, también en Instagram, confirmando lo que ya no era solo una especulación: está viéndose con la modelo nuevamente.

Zaira Nara y Facundo Pieres estarían juntos nuevamente.

