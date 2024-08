Yuyito González dio detalles de su romántica cena con Javier Milei: “Quedó el canal de...”

Yuyito González y el presidente, Javier Milei, tuvieron un romántico encuentro el fin de semana y la conductora brindó los detalles al inicio de su programa “Empezar el día” (Ciudad Magazine). La exvedette confirmó que compartió una cena con el máximo mandatario y adelantó que sigue la comunicación directa entre ambos.

Desde hace un tiempo se habla de la posibilidad de romance entre Yuyito y Milei, pese a que aún ninguno de los dos confirmó que entre ellos exista una relación formal. Sin embargo, hicieron público que el sábado tuvieron una cena a solas y este lunes por la mañana, Yuyito contó todo en su programa.

“El sábado a la noche se concretó la invitación que me hizo Milei”, expresó la artista apenas abrió el programa y agregó: “Estaba pendiente la cena y se dio, se pudo hacer y estuvo precioso todo, continuará”.

De esta manera dejó en claro que estos encuentros con el presidente seguirán ocurriendo, sobre todo después de que el sábado se quedaron hasta pasada la 1.30 de la madrugada.

“Mucha charla, todo muy lindo, todo muy ameno, mucha comunicación. La verdad es que estuvo muuuy bueno”, expresó Amalia González con una sonrisa dibujada en su rostro.

“¿Ésta es la etapa exclusivos?”, indagó su panelista de espectáculos con la intención de saber si hay una relación un poco más seria entre la conductora y Javier Milei. “Bueno... no llegamos a hablar de tanto, pero quedó el canal de comunicación abierto, seguimos comunicados”, respondió al respecto.

Además, detrás de cámara bromeaban con la posibilidad de que la artista se instale en la Quinta Presidencial, como suele ocurrir con las parejas de los presidentes. “A Olivos todavía no chicos, por favor todavía no”, dijo y no descartó esta posibilidad a futuro.

Yuyito González dio detalles de su romántica cena con Javier Milei. Captura del video.

Javier Milei y Yuyito González compartieron una velada romántica

En “El run run del espectáculo” se adjudicaron la noticia del último encuentro entre la mediática y el presidente, cuya relación podría estar por formalizarse. Además, aseguraron que Yuyito cambió su foto de WhatsApp por una que se sacó tras una cita con Milei.

“Anoche, Javier Milei y Yuyito González cenaron juntos”, detalló Lio Pecoraro al aire. “La pasó a buscar él por su casa a las 9 de la noche, fueron a un lugar privado fuera de capital, en la zona norte, cena de dos, no hubo nadie más en ese encuentro”, agregó.

Y agregó: “Ella eligió un vestido negro cóctel que trajo de Estados Unidos y a la 1.30 de la mañana el presidente la dejó en su casa u se despidieron con apasionados besos”. La noticia fue celebrada en el estudio, donde aseguraron que después de semanas de coqueteo “se ha formado la pareja”.