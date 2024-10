Videos: Franco Colapinto estuvo en “El Hormiguero” y conquistó a la televisión española

Franco Colapinto brindó una entrevista por demás disparatada al programa de TV español “El Hormiguero” y contó todo tipo de anécdotas graciosas, además de dar detalles de cómo fue su ascenso desde Argentina a la Fórmula 1.

Aprovechando las semanas de descanso antes del Gran Premio de Estados Unidos, el cual se correrá el domingo 20 de octubre, Franco detalló su experiencia en la Máxima y no dudó en responder acerca de sus nulos conocimientos a la hora de estacionar un auto.

El pilarense fue invitado al famoso programa de Antena 3 y se sinceró al relatar que correr en la F1 era su mayor sueño de pequeño.

“Era mi sueño desde muy chico, trabajamos mucho para esto. Mis managers me agarraron de pibe en la F4 en España y nuestro sueño en común era llegar a la Fórmula 1″, comentó Colapinto.

A su vez, agregó que siempre se preparó de forma física y mental para llegar a la Máxima: “Desde chico peleé y soñé con eso. Estaba preparado mental y físicamente por si se daba la oportunidad y llegó”.

“Fui a Italia de chico, sin saber el idioma. Fue un quilombo, me quería matar. Era un delirio total, irte con 14 años a 12 mil kilómetros de distancia sin nadie de tu familia. Me fui solo a vivir a una fábrica, no sabía cocinar ni lavar la ropa. Yo corría para una marca que hacía chasis de kartings y vivía en un departamento arriba de la fábrica”, dijo el argentino.

También contó una graciosa anécdota de cuando vivía solo, siendo tan chico, y no sabía realizar las tareas cotidianas: “Hacía el arroz en la pava eléctrica porque no sabía, era un desastre”.

“Estaba flaquito porque mucho no comía, era todo muy básico. Sabía cortar frutas”, agregó Colapinto.

En relación a la nota viral en donde declaró que no sabe estacionar, el piloto comentó que se pone muy nervioso, pero que está mejorando: “Tuve una época complicada con aparcar. Me ponía nervioso. No emboco el coche ni siquiera en espacios grandes. Yo manejo para delante, para detrás no voy nunca. Estoy mejorando mucho en el último año, que es un paso adelante muy importante para mí”.

Por último, no dudó en bromear cuando fue consultado por su sueldo en la Fórmula 1: “A mí no me pagan todavía, estoy medio pobre, hago lo que puedo”.