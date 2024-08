Uno por uno, los confirmados para Bake Off Argentina y una baja inesperada en el jurado

Bake Off Argentina regresa a la pantalla de Telefe, pero esta vez con Wanda Nara como conductora. En breve comenzarán con las grabaciones de la competencia de pastelería, de la edición en la que los participantes serán todos famosos, y ya trascendieron los nombres de los tres chefs que integrarán el jurado, con una baja de último momento.

Luego de que se supo que Paula Chaves no será quien conduzca este formato y en su lugar será Wanda Nara la presentadora, comenzaron las negociaciones con los famosos que se enfrentarán, poniéndose a prueba como pasteleros amateurs.

Fue Guido Záffora en Intrusos quien adelantó la lista de los convocados y adelantó algunos de los nombres confirmados para esta nueva edición y la primera de Bake Off con famosos. Además, reveló qué jurado no formará parte del programa, porque no habría llegado a un acuerdo económico.

El periodista empezó por la mala noticia y contó que Dolly Irigoyen no estará en esta edición del gran pastelero, y es la primera gran baja del programa, ya que era una de las jurados. “Dolly Irigoyen no va a estar. Es una eminencia, es querida y en la cocina es cara. Evidentemente no pudieron llegar a un arreglo en lo económico”, expresó Záffora.

Por lo que, hasta el momento, el jurado estaría integrado por Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, tres grandes de la cocina que tienen experiencia en televisión y en este tipo de formatos.

Maru Botana

Entre los participantes, estarían confirmados para esta edición Damián De Santo, Cami Homs, Nachito Elizalde, Angela Leiva, Javier Calamaro y Callejero Fino. En tanto que aún estarían negociando su participación Claudia Villafañe, Dalma Maradona, Miguel Ángel Rodríguez, Cande Molfese, Lisandro “Licha” Navarro y Romina Uhrig.

Callejero Fino

Angela Leiva se animará a la pastelería.

Nachito Elizalde

Cami Homs ya participó del Bailando.

Baby Etchecopar rechazó la propuesta de competir en Bake Off

Entre los convocados, habría un famoso periodista, pero decidió bajarse porque consideró que este formato no es para él. “Hoy, a la mañana, llamaron (los productores de ‘Bake Off’) a una estrella total. Periodista, polémico, es un número uno en lo que hace. Le va muy bien en la radio y en la tele. Te va a sorprender porque no te lo imaginás en un reality”, contó el panelista.

“Es bravo, muy buen compañero y se acaba de casar”, agregó sobre su descripción y así Karina Iavícoli sacó que hablaba de Baby Etchecopar, quien finalmente no estará en el programa. “Me dijo que declinó la propuesta porque él no se ve en ese formato”, destacó al respecto Záffora.