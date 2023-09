Una esperada producción animada llega a Netflix: cuándo será el estreno

Netflix continúa con los anuncios y estrenos. Pero esta vez se adelantó en el calendario y ya anunció una esperada cinta animada, que será parte de las producciones originales del gigante de streaming.

Se trata de The Twits, la primera adaptación basada en el icónico libro de Roald Dahl llega bajo la dirección del nominado al Premio de la Academia, Phil Johnston.

¿De qué trata la cinta y cuándo se estrena?

Netflix lanzará la cinta animada The Twits, escrita y dirigida por el nominado al Premio de la Academia, Phil Johnston (Wifi Ralph).

La producción llegará a la plataforma en 2025 y promete ser una película distinta. Es la primera adaptación a la pantalla basada en el libro homónimo de Roald Dahl. “The Twits” (“Los Cretinos”) de Roald Dahl ha sido traducido a 41 idiomas y ha vendido 16 millones de copias a nivel global.

“The Twits” será el primer lanzamiento animado de Netflix en una emocionante serie de adaptaciones de las icónicas historias de Roald Dahl, incluyendo el corto en live-action de Wes Anderson, próximo a estrenarse, La maravillosa historia de Henry Sugar, y una versión animada de Charlie y la fábrica de chocolate. Netflix adquirió la Roald Dahl Story Company en septiembre de 2021.

“Siempre me han atraído los personajes reprobables. No sé qué dice eso de mí, y realmente no quiero averiguarlo. El punto es que Los Cretinos era mi libro favorito de niño. Me encantan los Cretinos y sus trucos terribles. Me encanta que les falta todo sentido de conciencia propia e higiene personal y no tienen la más mínima decencia humana. Y me encanta esta película porque nos recuerda que no podemos permitir que los imbéciles como los Cretinos, cuyas emociones en automático son la ira y la venganza, sean los ganadores en nuestro mundo”, apuntó el director Phil Johnson en el comunicado de Netflix.

El Sr. y la Sra. Cretino son dos personajes odiosos, malvados y mugrientos. También son dueños y operadores del parque de atracciones más asqueroso, peligroso y estúpido: Twitlandia.

Pero cuando los Cretinos suben al poder, dos huérfanos y una familia de animales mágicos se verán obligados a utilizar los mismos trucos sucios para salvar a su ciudad.

Una película de locas aventuras y llena de risas (y de los queridos trucos de los Cretinos, desde los gusanos espaguetis hasta los terribles encogimientos), The Twits es una historia para nuestros tiempos sobre la batalla interminable entre la crueldad y la empatía, que llegará en 2025 a Netflix.