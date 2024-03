Tini Stoessel abrió su corazón sobre su salud mental: “Terminé muchas noches sin querer despertarme, desaparecer”

Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores con un profundo descargo en Twitter luego de que una usuaria subestimara sus problemas de salud mental.

“Contame que te paso de grave en la vida reina? Que te digan roba maridos? Te tiñeron y te quedo mal? Contame que es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show?! Ridícula”, expreso la usuaria @babyrancia en X.

Tini Stoessel le contestó a una usuaria de X

La cantante, conocida por empezar su fama por el papel en la serie de Disney “Violetta”, no dudó en responder con firmeza a los comentarios despectivos.

“Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones”, expresó Tini en su respuesta.

La artista argentina reveló haber atravesado momentos difíciles, confesando: “Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer”. Sus palabras reflejan la lucha interna que enfrentó en un momento de su vida.

“No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces”, añadió Tini.

Qué le pasa a Tini Stoessel: cambió por completo sus redes sociales

El viernes pasado, Tini Stoessel sorprendió a sus más de 21 millones de seguidores en Instagram con drásticas modificaciones en su perfil.

En una decisión que dejó a muchos desconcertados, la estrella eliminó todas sus publicaciones en la red social y compartió una imagen impactante: mechones de su cabello castaño esparcidos en el suelo, evidencia de un corte radical.

Tini borró todas sus fotos de Instagram

El movimiento repentino de Tini generó una ola de especulaciones entre sus fans y en los medios de comunicación. Algunos expresaron preocupación por la aparente transformación de la artista, recordando su pasado donde ha compartido experiencias de inestabilidad emocional.

Otros, sin embargo, sugirieron que podría tratarse de una estrategia de marketing, dada la naturaleza frecuentemente calculada de las acciones de las celebridades en las redes sociales.

Tini Stoessel compartió esta única historia en su perfil

El debate sobre las motivaciones detrás de la drástica medida de Tini Stoessel continúa, con sus seguidores divididos entre la preocupación genuina y la posibilidad de una estrategia promocional.

La incógnita sobre lo que llevó a la artista a tomar esta decisión persiste, alimentando la especulación en torno a su vida personal y su carrera profesional.