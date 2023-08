Tango Feroz: a 30 años de su estreno, Fabián Mirás y Cecilia Dopazo realizaron un importante anuncio

“Tango Feroz” fue una película dirigida por Marcelo Piñeyro y protagonizada por Fernán Mirás y Cecilia Dopazo, que a principios de junio cumplió 30 años desde su estreno.

Lo cierto es que tres décadas después, los protagonistas de la cinta comenzaron en conjunto un nuevo rodaje, apodada “Leyenda feroz”, documental codirigido por Mariano Frigerio y Denise Urfeig con producción de Salamanca Cine, que tiene como objetivo rendirle tributo a aquel film icónico y a la vez mantiene viva la leyenda.

Fernán Mirás y Cecilia Dopazzo, en una escena de 'Tango feroz'.

Actualmente, Dopazo reveló algunos detrás de escena: “Leyenda Feroz Ah re. No, así se llama el documental sobre Tango Feroz. “Leyenda Feroz” Lo está haciendo @salamancacine y va a estar buenísimo. Aquí pequeño carrete de lo que fué la última jornada. Q diver, Besis”, escribió la actriz seguido de varias fotografías.

Hay que decir que los productores y directores fueron consultados acerca de el motivo de iniciar este proyecto y Denise decidió responder: “En la película anterior quisimos homenajear a Esperando la carroza. Pero Leyenda Feroz marcó otra cosa: no es de culto sino una película bisagra. Nunca se había hecho una producción tan grande, ni con ese sonido ni que se venda tanto el disco, ni que genere tanto público y tanta fama en los actores. Entonces, para seguir homenajeando al cine argentino elegimos este hito.”.

Fabián Mirás y Cecilia Dopazo

Fernán Mirás habló sobre cómo llegó a protagonizar la película “Tango feroz”

Fernán Mirás acudió al programa matutino “Socios del Espectáculo”, que se emite en El Trece y sorprendió al realizar un repaso de su carrera profesional y recordó uno de sus personajes más icónicos en la pantalla grande, como lo es Tanguito.

“Tango Feroz tuvo un casting mucho antes, me habían llamado para otro personaje. No fue ese el elenco porque crecieron todos, no supe más nada y de golpe me llamaron casi para hacerla. Me habían ido a ver al teatro y habían 15 personas en la sala, vieron esa función y fue un éxito corto”, explicó Fernán.

Vuelve “Tango feroz”, con 20 años más

“Fue un poco estresante y me parece que lo que me servía es que yo tenía muchos años de actuación de antes. Es una película muy querida por la gente que la recuerda mucho. Pude empezar a comprar CDs en esa época, porque antes no se editaban. Me acuerdo que era una maroma, empecé a viajar a festivales con el elenco”, sentenció el artista sobre aquella época.

