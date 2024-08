Survivor, Expedición Robinson: con un clima tenso y de sorpresa, se despidió quién menos se creía

El pasado jueves el equipo rojo perdió la prueba por inmunidad grupal y de este modo, supieron que uno de los ocho integrantes de la tribu sería eliminado en el noveno Concejo Tribal de Survivor: Expedición Robinson, que, por cuestiones de grilla, se emitió este domingo.

Antes de votar, los integrantes del campamento Norte compitieron por el collar de inmunidad individual. El juego fue un memo test, que terminó siendo ganado por Juan Pablo Busilachi, que, si bien no estuvo en riesgo de ser eliminado, disfrutó vivir el momento de eliminación desde un lugar de privilegio.

Desde la previa, Agustín Monzón fue uno de los integrantes del equipo rojo que pidió irse por extrañar a su familia y su vida normal. Otro de los que mostró debilidad fue Martín Collante “Colli”, pero no fue algo que la tribu acate a la hora de decidir.

Una vez reunidos, algunos concursantes se vieron en peligro, sobre todo Inés Lucero, que, siendo dueña del ídolo de inmunidad, tuvo que usarlo minutos antes de que Marley revelará cada voto antes de conocer a la persona eliminada.

La joven estudiante, que contó su historia de cambio de genero hace algunas semanas, supo leer lo que ocurriría y anuló los tres votos que recibió, haciendo que Julieta Clemente, con la misma cantidad sea la nueva eliminada del reality.

Los otros participantes que fueron nombrados por Marley fueron Fiorela Fraccaro y Agustín Monzón sumando los dos sufragios restantes. De este modo, cada eliminación se está definiendo con solo un puñado de votos en contra.

“Me siento traicionada. No sé qué es lo que se me pasó en realidad, no lo sé”, expresó Julieta ante el Concejo Tribal, previo a que Marley apague el fuego que afirma su eliminación.

Con la salida de Julieta, el campamento Norte solo tiene siete integrantes de los doce que comenzaron el reality y se encuentran con desventaja numérica ante el Sur, que tiene nueve supervivientes.

Vale aclarar que solo resta conocer a dos eliminados para la unificación total, cuando solo sean una tribu, por lo que si el campamento Norte pierde un integrante más, estará en minoría pase lo que pase hasta el final del reality de Telefe.