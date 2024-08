Esto dejo el estreno de Survivor, El Debate: rating inesperado, peleas y reclamos

Después de semanas de competencia, este viernes Telefe estrenó “Survivor, El Debate”, donde tal como ocurría con Gran Hermano, recibirán a los eliminados semana tras semanas y analizarán todo lo que sucede en la isla.

Con la conducción de Marley, el panel de expertos compuesto por Pía Shaw, Juariu y Fede Bongiorno, los ex participantes y la tribuna en vivo, el programa arrancó a las 22:30 horas y dejo mucho de qué hablar en redes sociales.

Durante el programa hubo varios momentos tensos tras el ida y vuelta entre los eliminados y los analistas. También varios familiares que estaban en la tribuna pidieron la palabra para defender a sus jugadores.

Esto ocurrió en la primera emisión de El Debate del reality.

La puesta en escena del estudio sorprendió a todos, ya que simularon todos los elementos de la selva, incluyendo antorchas encendidas. El conductor presento a su panel de analistas que dieron detalles con ojo filoso de cada movimiento de los equipos Norte y Sur.

Otro dato interesante de El Debate de Survivor, es que cuenta con tribuna en vivo. “Muy buenas noches. Bienvenidos a Survivor El Debate. Estamos completamente en vivo. Mucha gente ha venido al estudio en vivo. Muchos familiares, vamos a estar hablando con todos ellos”, comenzó diciendo Marley cuando arrancó esta primera emisión.

Cerca del final del programa, Nacho Castañares llegó al estudio y fue recibido con la ovación de todos, ya que actualmente está al frente del streaming de Survivor cada noche, dónde no solo reacciona a todos los desafíos de los concursantes, también recibe en su estudio a los eliminados para hablar de su experiencia con este reality.

Cuánto midió la primera emisión de Survivor, El Debate

Según la cuenta especialista en rating, Moskita Muerta, este primer debate de Survivor arrancó con picos de hasta 9.2 puntos. Además, en el canal de Youtube y Twitch de Telefe hubo otro panel reaccionando en vivo a la gala.

Samanta habló de la traición que vivió en Survivor Expedición Robinson

Una de las participantes que experimentó una polémica salida fue Samanta Herdt. La joven fue traicionada por sus compañeros y se despidió de la isla en una llamativa votación. Así las cosas, la reciente eliminada del campamento Sur habló de todo lo vivido.

“Estaba muy movilizada, soy sensible, me afecta todo. Yo había hablado con cada persona y habíamos acordado votar a Janet. De pronto me encuentro con esto y fue un puñal en la espalda”, comenzó diciendo la modelo de 27 años.

A su vez, Samanta reveló cómo se sintió en aquel momento y por qué cree que fue eliminada: “En el último tiempo me mostré debilitada porque no lo podía ocultar, estaba muy débil. Siento que me mostré débil no fingí nada. Janet también estaba en la mira, pero yo era más fuerte y me quisieron sacar ahí”. De esta manera, la ex participante dejó en claro la estrategia de Mauro y sus compañeros de cara a los próximos concejos tribales.