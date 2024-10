Silvio Soldán se viralizó por besar a Anto Pane en vivo durante tras su debut en el streaming

Silvio Soldán es de los conductores de la televisión con más experiencia en Argentina y sorprendió recientemente al sumarse a un canal de streaming, aggiornado a los nuevos tiempo. En redes, el presentador se viralizó porque en su debut besó a la influencer Anto Pane y no faltaron los comentarios al respecto de los usuarios de las redes.

“Feliz lunes” se llama el nuevo ciclo que conduce Soldán en Berretín Stream. El ciclo, que dudarará ocho lunes, arrancó el pasado 8 de octubre y en su segundo programa por YouTube un clip del conductor con la mediática influencer dio de qué hablar en X (ex Twitter).

A la joven se la ve entrar en cámara, corrigiendo a Soldán que la presentó como Pamela. “Hola mi amor! Antonela me llamo ¿cómo estás? dijo Pane y el presentador bromeó pidiendo un corte para poder corregir su error.

Fue en ese momento que, al ver la tensión entre ambos, los compañeros de programa del conductor pidieron un beso. Lejos de negarse, ambos accedieron al pedido al coro de “beso, beso, beso”.

Anto Pane causa furor en redes sociales.

Silvio Soldán se animó al nuevo desafío de hacer steaming

Silvio Soldán vuelvió a trabajar después de un tiempo alejado de los medios de comunicación. Si bien el conductor es uno de los referentes la televisión argentina, se sumó a una dinámica que es tendencia en la actualidad.

El conductor de 89 años, decidió adaptarse a la tendencia híbrida entre televisión y radio, y volverá a trabajar en un ciclo semanal en el canal Berretín Stream. Siguiendo el nombre de “Feliz domingo”, esta vez el conduce Feliz lunes.

Tal como lo dice el nombre, el programa se emite todos los lunes a las 21 horas por el canal de Twitch de Berretín. “En mi vida me pasó absolutamente de todo… ¿Vos creés que no me voy a atrever a discutir y estar con streamers? Por supuesto que lo voy a hacer, te espero en Berretín. Los influencers conmigo no van a poder”, reza el primer spot publicitario.

Participan del ciclo Nahir Lorenzetti, más conocida en redes como Asado de Faso, Pablo Quintana (Palmito), quien se mueve en el ámbito musical y creó el jingle del canal, Angy solo para 1, creadora de contenidos del mundo del espectáculo y el periodista de Nacho Rodríguez.