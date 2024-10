A Wanda Nara se le escapó en vivo quién es el próximo famoso eliminado de “Bake Off”

Wanda Nara fue como invitada al living de Susana Giménez en pleno éxito de Bake Off Famosos, el programa que conduce por la pantalla de Telefe. La empresaria se puso al frente del ciclo que logró muy buenos números en cuanto al rating en la primera semana y esperan mantenerlo hasta diciembre.

A fin de año regresa Gran Hermano a la televisión, también con la conducción de Santiago del Moro, y esto marcaría el fin de Bake Off. En ediciones anteriores, el programa solo salía los domingos, pero este año decidieron que sea de salida diaria, por lo que será una edición más corta, teniendo en cuenta que prácticamente en cada programa hay un eliminado.

Si bien se sabe de antemano que habrá un repechaje, las redes dejaron al descubierto quiénes ya no forman parte de la competencia de pastelería y quiénes siguen en carrera a la final. Además, Wanda Nara reveló quién es uno de los próximos eliminados.

El “apasionado” beso entre Andrea Del Boca y Mariano Iudica en Bake Off Famosos. Captura: Telefe

Hasta el momento quedó en evidencia que Andrea del Boca quedó eliminada, ya que fue vista de paseo por Europa junto a su hermana. Por otra parte, se sabe que Vero Lozano podría ser una de las finalistas, ya que esta semana la reemplazará Georgina Barbarossa en Cortá por Lozano porque la conductora tiene las grabaciones de Bake Off en ese horario.

Vero Lozano en Bake Off famosos. Captura: Telefe

Wanda Nara reveló que Nacho Elizalde será uno de los próximos eliminados de Bake Off Argentina

Wanda Nara metió la pata el domingo, después de la entrevista con Susana Giménez, porque durante una nota con Nacho Elizalde para el streaming del programa de la diva, contó quién será uno de los próximos eliminados.

La conductora dejó en evidencia que Nachito no convenció al jurado con sus preparaciones y esto lo dejó afuera del reality. El conductor de LUZU TV, que es uno de los favoritos en la competencia, aprovechó para preguntarle por su desempeño y fue allí que Wanda reveló su eliminación.

“Con Betular vos la tenés complicada”, le explicó la ex de Mauro Icardi. “Él zafa diciendo que tu eliminación fue cuando él no estaba”, reveló Wanda ante la mirada de Elizalde, quien no podía creer lo que estaba pasando.

“¿Estamos spoileando (adelantando)?”, le preguntó él y la conductora se tapó la cara con su perro salchicha. “No, no pasó, es todo una mentira... Si hubiese pasado...”, intentó salvarla Elizalde. “Bueno, igual, quién se iba a imaginar Nacho ganador, ni la familia”, arremetió fuerte la mediática contra el participante de su programa.