Sebastián Garay le canta a Mendoza con grandes artistas en el Independencia

La generación no define a Sebastián Garay. El músico y compositor en su camino artístico se rodea de los grandes amigos que ya tienen un camino cosechado, y también de los jóvenes que, como él, siguen cultivando la escena musical mendocina.

Y esa necesidad de reunirse con los amigos que siempre están decidió armar un espectáculo, que contenga dos pilares; amigos de la música y canciones que representen al repertorio cuyano. Así nació “Mendoza. Sebastián Garay y amigos le canta a la provincia”, el concierto que sube hoy al teatro Independencia. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

El espectáculo que estrena en el Independencia.

UNA GRAN REUNIÓN DE AMIGOS PARA CANTARLE A MENDOZA

Considerado uno de los cantautores y músicos que sorprendieron hace más de una década en la escena musical mendocina, el camino de Sebastián Garay es amplio; primero se identificó con el folclore, luego con la música popular y en su periplo se cruzó con grandes como Mercedes Sosa, Tilín Orozco, Pocho Sosa, como así también con músicos de su generación.

Por eso, hoy se dará el gusto de reunirlos en este espectáculo, en el que tendrá la compañía de una banda integrada por Nicolás Diez (Programación, Arreglos, Pianos, Acordeón, Guitarras, Voces), Celina Juri (Violín, Bajos y voces), Charly Pereira Moreno (batería y percusión) y Ana Jezowoicz (guitarras y voces).

Pero la frutilla del postre viene por el lado de los invitados. Subirán al escenario Pocho Sosa, la murga La Buena Moza, Fran Figueroa, Exequiel Stocco, Victor Silone, Leo Rivero, Tilín Orozco, Nelson Giménez, Aluhé Dumé y Espe Careri, Pablo Orellano, Los Chimenos y Maluko.

El músico presenta un nuevo concierto con grandes amigos. | PH Carlo Puteli.

“Son amigos de la música y la vida, que siempre están. Son ejemplos, compañeros, sé que levanto el teléfono y puedo contar con ellos”, comenta Sebastián Garay sobre la participación de este numeroso grupo de artistas que se unió a su idea.

El repertorio del concierto es especial. Mendoza es el destino a recorrer a través de sus canciones, algunos clásicos y otros temas del propio repertorio de Garay.

“Es un repertorio que pensamos especialmente para Mendoza. Son canciones que hablan de cada rincón, de cada lugar. Y entre ellas mis canciones, porque siempre digo que soy un ciruja de los momentos, en cada calle, de mis memorias y de lo que voy viviendo. Y en esa memoria hay mucho de Mendoza. Por eso, son canciones que hablen de la provincia y le canten a ella. Van a sonar clásicos como el “Regreso a la Tonada”, “El otoño en Mendoza”, “Las tipas y la Alameda”, “Overol azul”, “Gracias””, resalta el músico sobre lo que se escuchará hoy en la sala mayor.

Además de esta gran reunión de músicos mendocinos, el espectáculo tendrá la interpretación de textos referidos a la cultura mendocina a lo largo de la cita, con la participación de Sergio “Coco” Gras, quien interpretará texto de Tejada Gómez y Jorge Sosa; Iñaki Rojas, Juliana Bocci, Josu Miel y Santiago Clement, con textos propio.

SU BÚSQUEDA Y LO NUEVO DE SEBASTIÁN GARAY

Recientemente, el músico lanzó su nuevo single “Cosas Bonitas”, una canción que une el sonido de la guitarra y la sonoridad latina, propia de estos tiempos, una mezcla de canción y aire pop.

“Hace poco lancé la canción “Cosas Bonitas”, que habla de mi costado más humano, soñador y mi costado más concreto también. Porque le pido al universo en una canción y le dice a su compañera, su familia: “Yo te quiero bien. Voy a encender una vela, para que nada te asuste, para que nada te duela”. Es el deseo más profundo para que a una persona le vaya bien, darle confianza y que caminen juntos. Mi presente musical va por ese lado, por el agradecimiento, de sentirnos bien, de tomar las canciones nuevamente, salir a la ruta a disfrutar”.

-¿Sentís que diste y das tu aporte a la música cuyana como parte de ese recambio generacional?

-Sí. Yo me siento parte de todo, me puedo tomar un vino tranquilo con el Golondrina Ruiz, Pocho Sosa, con Talquenca, con Orozco Barriento, también con Alué, con los chicos de Fauna. Nunca me limitó una góndola de venta de música y mucho menos las personas y los años. Lo generacional me da igual, me gusta mucho la palabra, compartir, abrirme a nuevas sonoridades, a nuevas experiencias. Si soy parte de ese recambio generacional no lo sé, el tiempo pasa y voy haciendo lo mejor que puedo.

A veces gustan las canciones, otras no, el que decide después es el público. Por supuesto que me gustaría ser popular y un referente, pero eso lo dirá el tiempo y la gente. Me gusta abrir los ojos bajo la atmósfera creativa, cambió mucho la industria musical y no quiero quedarme afuera. Por eso siempre me rodeo de amigos y soy curioso de lo que hacen. Mercedes Sosa me dijo: “Prestale atención a tu atmósfera creativa, ahí está la verdad”.

