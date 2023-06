Se conoció el lapidario apodo que le pusieron a Juan Darthés previo a la denuncia de Thelma Fardin

Juan Darthés volvió a ser tema tras su reaparición en redes con un contundente video tras el fallo de la Justicia brasileña a su favor. En medio del escándalo, Flor de la V sorprendió al revelar cuál era el apodo con el que se referían al artista previo a la denuncia de Thelma Fardin

En Intrusos hablaban del video de Darthés y de las declaraciones de Fernando Burlando y de la abogada de Thelma. Fue entonces cuando la coductora tomó la palabra y contó por primera vez lo que escuchó decir a otras actrices, razón por la que siempre creyó en la joven actriz que lo denunció.

El "me gusta" de Claudia Villafañe en el video de Darthés. (Foto: Captura de pantalla)

“Voy a contar un episodio que nunca lo había contando al aire, lo cuento por primera vez. Fui testigo de una situación, que es la que a mí nunca me hizo dudar del testimonio de Thelma Fardin. Y esto fue mucho antes de que Juan Darthés fuera denunciado, un poquito antes”, comenzó narrando la conductora.

“Eran más o menos cinco o seis. Yo las conocía de vista, en ese momento estuvimos en una mesa, fue una noche bastante agradable”, siguió par abrir paso al relato.

Las amigas de Thelma Fardín tuvieron un llamativo gesto cuando la actriz no podía ocultar su conmoción al hablar de Juan Darthés. (TN)

Juan Darthés era señalado por la actrices por “sobrepasarse” con sus compañeras en algunas escenas

Flor de la V contó por primera vez que, tiempo antes de la denuncia, un grupo de atrices ya señalaba a Darthés por sus actos. “En ese momento ellas se pusieron a hablar de diferentes situaciones que habían vivido en la ficción, cuando todavía ni se hablaba de este tipo de cosas. Y nombraron a una persona que denominaron, que le decían de apodo, ‘el violín’. Esta persona era Juan Darthés. Estas actrices lo nombraban a él”, agregó.

“Eran actrices muy populares, de primera línea, todas de muchísimo trabajo. Y hablaban del ‘violín’. Cuando yo pregunté en ese momento quién era ‘el violín’, lo citaron a Juan Darthés”, precisó.

“Siempre en las escenas se le iba la mano”, destacó la conductora. “Con otros actores, todos conocidos también, no les había pasado. Pero puntualmente con esta persona en el ámbito laboral sí. No lo denunciaron, pero ya se decía. A mí no me consta, yo lo escuché de ellas”, acotó.

“Esto pasó antes de que salgan las denuncias, antes que se dijeran (las cosas). Entonces, si en un ámbito laboral una persona actúa de esa manera, ¿qué podemos pensar o esperar? Hoy la escuchaba a Andrea Campbell contando también una situación particular donde dice que la mujer de él era testigo. Entonces, ¿puede caber duda?”, cerró.

