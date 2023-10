Paula Trama en Mendoza: canciones y líricas “a la carta” en un show íntimo

Con más de 14 años de carrera profesional, la cantautora, ilustradora y poeta Paula Trama, visitó por segunda vez la provincia de Mendoza. La primera aparición en vivo fue con su banda Los Besos en el marco del MIME (feria de ilustración), en abril 2023.

En esta oportunidad, acompañada de una guitarra y una puesta en escena tan modesta como apropiada para la ocasión, unas 250 personas disfrutaron con el alma abierta de un evento que contó con trabajos de toda su obra; desde los primeros discos (lanzados en el 2013) hasta material inédito que pronto saldrá a la luz, como parte su principal proyecto en conjunto: Los Besos. Por otra parte, la artista también deslizó la posibilidad de consolidar su trabajo personal con un nuevo disco solista.

Minutos antes del comienzo del show, Paula habló Los Andes y sobre la propuesta artística dijo: “Es un formato más íntimo, son las canciones que hago en general, o sea, yo no tengo canciones que son mías y canciones que son de Los Besos, sino que todas son mis canciones. Los temas que hago los voy orientando un poco a Los Besos o a Susi Pirelli, que es el dúo que tengo con Inés (Copertino) y en realidad, la idea de hoy (por el sábado) es presentar un recorrido por toda la obra en formato acústico. O sea, aquellas canciones que más vivas están todavía en mi sensibilidad. Es un paseo más íntimo por esos temas que probablemente ya hayan escuchado, hay algunos inéditos, porque son del disco que se viene, de Los Besos.

Sobre el próximo material de Los Besos, la artista comentó “es el sexto disco de estudio. Tuvimos un par de EP en el medio y así también otros grabados en vivo (El Xirgu), pero este nuevo material va a salir en febrero 2024.

En relación a una eventual carrera solita, Trama aclaró “no estoy con esa idea, pero como me lo vienen preguntando, puede ser. Es como que si se hace el show por ahí pinta también grabar algo. No sé. Igual ya tengo un disco que grabé sola, que lo hice en pandemia casualmente, por la soledad misma que implicaba la situación. Es como una especie de recorrido por algunos de los temas que suelo hacer en banda pero en formato de piano y voz, a dúo con Inés, que toca el piano. Y ese es como mi primer disco sola, después “AAAAAAAAAA”, que es una placa de lanzamiento con canciones que ahora ya no hago tanto. Imaginar un disco sola, creo que sería distinto, no sé si sería con guitarra pero me interesa, me da curiosidad. Sólo que bueno, hay que ver”.

Por otra parte, al margen de la intriga que le genera abrir sus iniciativas propias y disociar sus proyectos (Los Besos, Susi Pireli y Paula Trama solista) la cantante y también ilustradora fue tajante y remarcó que le “encanta llevar a simultaneidad” todo lo que hace, al igual que sus fansines personalizados para cada ciudad que visita. “Me encanta hacerlo a simultaneidad. Es un plan. Como que siento cosas muy distintas en el escenario con cada uno de los proyectos y me parece que eso es lo más emocionante” finalizó.

Para quienes no la conocen, sobre sí misma y su trabajo Paula Trama dijo: “Mi música es para la gente a la que le gusta especialmente la poesía con el fin de desarrollar esa imaginación que la atrapa en canciones. Para mí hay ahí una especie de puerta de entrada propia a esa imaginación infinita a través de la música. Es muy lindo. Por eso es como una puerta invitadora para desconocidos.

Como parte de la lista de temas sonaron: Canción del Ballotage, La cascada de tu pelo enredado, Helados Verdes, Las melodías, Destino, El Cielo, Copia Viva, Sus Palabras, entre otros éxitos de su nutrida obra discográfica en tan corta carrera profesional (10 años).

Calma, para el análisis de las emociones

Más adelante, consultada sobre algunos preconceptos personales e iniciales que este autor tenía sobre su obra y tal vez relacionados al mundo de la ternura, la pura paz o el romanticismo, lo cierto es que a mi parecer Los Besos también son caóticos, picantes, polémicos y arriesgados tanto desde lo lírico como desde lo musical y el resultado de la mezcla es un combo único y original dentro de la escena actual. Al respecto, Trama aclaró “Yo creo que la gente asocia la tranquilidad de cierto tono a cierta ingenuidad general y como que ahí también hay una propuesta más de pop, onda Pet Shop Boys, cantantes de baladas con cierta ironía. Tiene que más que ver con la reflexión sobre las cosas que con la tranquilidad. Es salir un poco del YO, mirando de lejos y no es necesariamente parsimonia pero si existe una necesidad de separarse de eso para poder ver “el todo”. El análisis de las emociones sobre todo, eso es lo que más me interesa” comenta y agrega “Algunas canciones se ponen más rockeras, otras más picantes, otras son como románticas si querés, pero si vas al fondo siempre vas a encontrar algo más que eso. Como que el mensaje está torsionado, hay una especie de trampita, un juego en el que encontrás las coincidencias en un mundo que no todo es lo que parece”

Sobre Paula

Es Licenciada en Letras y desde hace quince años se desempeña como docente. Creó y coordina un espacio grupal de formación poética y musical: “Escuchá esta canción”, que viene dictando de manera virtual y presencial en varias instituciones como en Centro Cultural Kirchner, el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) y Centro Cultural España Córdoba, entre otros.

Libros

En julio de 2022 publicó por Danke Ediciones su nuevo libro de poemas, “Canción, contá conmigo”, con ilustraciones de Constanza Giuliani. En 2020 se editó “Señora Fantasía”, antología poética que reúne sus libros publicados y poemas inéditos, compilada por Editorial Neutrinos. También publicó “Biblioteca Nacional” (2006), “La yegua y el caballo no existen” (Diatriba Ediciones, 2010), “Rosa y negro” (Rumor Determinado, 2012), “Húmedo y soleado” (FDACMA Ediciones, 2015), “Les tres niñes” (Editorial Parador, 2017) y “Copia viva, un libro de Los Besos” (Editorial Triana, 2018).

Música

En su música habita una lírica contemporánea particular donde conviven la reflexión y la psicodelia, las frases que son hallazgos de la poesía y del gesto. En sus letras se construye un universo poético sentimental enrarecido, moldeado al calor de la contracultura lesbo-queer de los pequeños escenarios y las vidas intensas, donde siempre se agitaron y entrelazaron libros y discos, melodías y pensamiento.