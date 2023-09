Pampita cautivó con su baile y sus looks para la apertura del Bailando 2023

Marcelo Tinelli regresó a la televisión con el Bailando 2023 y Pampita fue de lo más comentado de la noche en las redes sociales. La modelo y conductora no solo brilló con su cuadro en la gran apertura del ciclo, sino también se quedó con todas las miradas con el look que eligió para la gran noche.

La empresaria es de las figuras indiscutidas del programa, ya que desde hace años acompaña a Tinelli como miembro del jurado. Carolina no dudó en aceptar una vez más la propuesta de La Flia y tampoco se negó a bailar, como ya lo ha hecho en otras aperturas.

Embarazada de su última hija, Ana García Moritán, la artista brilló en la apertura de mayo del 2021. Esta vez, se puso un traje rojo de flecos, que dejó al descubierto su increíble figura, y desplegó todo su talento como bailarina, tal como lo hizo en su momento cuando participó de la competencia de baile.

Al ritmo de “Proud Mery”, uno de los grandes éxtios de Tina Turner, Pampita tuvo su gran momento protagónico en el inicio de esta nueva temporada del Bailando, que por primera vez estará al aire por la pantalla de América TV.

La artista bailó bajo la mirada atenta de su marido, Roberto García Moritán, y sus tres hijos varones: Bautista, Beltrán y Benicio, quienes la acompañaron en un día tan imporante.

Pampita, de rojo, deslumbró en la apertura del "Bailando" 2023. (Grupo América)

Pampita impactó con su look para su primer día en el jurado del Bailando 2023

Pampita no solo bailó en la apertura del ciclo, sino que se cambió y salió por la gran pantalla con un look especial, el que eligió para su primer día en el jurado. Si bien no es la primera vez que se sienta a juzgar a los participantes, era el estreno del nuevo ciclo y lo dio todo.

Marcelo Tinelli la presentó después de Marcelo Polino y Ángel de Brito. Con la sonrisa que la caracteriza, Pampita bajó las escaleras y desfiló hasta encontrarse con el conductor en el medio de la pista.

En esta oportunidad, eligió un vestido corto de color plateado, con un escote pronunciado, que hizo que se luzca por completo increíble figura. En redes, automáticamente se volvió tendencia no solo con su nombre, sino también con comentarios como “qué mujer”, el que se repitió una y otra vez en los posteos.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Pampita fue lo más comentado en Twitter tras la apertura del Bailando 2023. Captura de pantalla.

Seguí leyendo