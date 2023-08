Nirvana, Pearl Jam y la plenitud del grunge: a 30 años de dos discos emblemáticos del género

Si hay un género que marcó los moldes sonores del rock de los 90, ese fue el grunge. El subgénero surgido principalmente de los sótanos de ensayos de la ciudad de Seattle (Washington, Estados Unidos), surgió de una respuesta al auge del “hair rock” y el “hard rock” tendiente al pop que, con bandas como Poison, Europe o incluso Bon Jovi habían dominado parte de la escena y habían suavizado las formas del heavy metal hasta hacerlo casi irreconocible.

Por eso, en esa ciudad y en otros lugares comenzó a gestarse una nueva sonoridad que, al combinar rasgos y arreglos del heavy metal, el punk, la llamada “música indie”, dio luz a bandas como Temple of the Dog y, especialmente, Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden.

Lo sorprendente fue que ese género no sólo renovó el rock de los 90 en cuanto a sus propuestas, sino que el grunge se convirtió también en una usina de bandas que conseguían grandes ventas, lo cual puso a los ejecutivos de las discográficas a financiar y promocionar grupos cuyo auge principal se dio en esos tiempos, aunque muchas después no sobrevivieran a la década siguiente.

Hace 30 años, entonces, en pleno 1993, oyentes, productores y los propios músicos estaban en la plenitud de un género aún en formación, y fue en ese año cuando dos obras maestras de dos grupos referenciales salieron a la luz.

La primera de ellas fue In Utero, el tercer y último álbum de estudio de Nirvana. Publicado el 13 de septiembre de 1993, este disco marcaría una huella tanto en la propia banda como en el molde sonoro del grunge, al ofrecer un sonido aun más crudo, áspero y deliberadamente “desprolijo” del que habían conseguido en su obra maestra y una de las responsables del boom grunge (Nevermind).

La banda, liderada por el carismático Kurt Cobain, completada por Krist Novoselic en el bajo y Dave Grohl en la batería, combinaron la crudeza con la melancolía, alcanzando nuevas cotas de emoción con sus oscuras canciones. Entre las pistas más emblemáticas de este álbum se encuentra Heart-Shaped Box, una canción que combina la voz desgarradora de Cobain con una instrumentación evocadora. Rape Me (título que se traduce por “viólame”) aborda temas controvertidos con su característico estilo directo a punto tal que hubo roces con la compañía discográfica, que no quería que se grabara. Por otra parte, la canción All Apologies muestra un lado más introspectivo de la banda.

La producción del álbum estuvo a cargo de Steve Albini, quien buscó capturar la esencia genuina de Nirvana. El sonido crudo y la intensidad emocional de las canciones contribuyeron a consolidar la autenticidad del grupo y a establecer un vínculo especial con sus seguidores.

In Utero tuvo un éxito comercial inmediato, debutando en el primer lugar de las listas de éxitos. Su impacto se tradujo en una importante influencia en la música de la época. El álbum fue elogiado por su honestidad lírica y su poderoso sonido, consolidando la posición de Nirvana como uno de los grupos más importantes de esa era.

Tras el lanzamiento de In Utero, Nirvana continuó realizando giras y presentaciones en vivo, pero su éxito fue interrumpido. En abril de 1994, el suicidio de Kurt Cobain marcó el fin de una época y dejó un legado musical imborrable. A pesar de su corta trayectoria, la banda sigue siendo un símbolo del espíritu alternativo y de la pasión por la música honesta y poderosa.

Otra perla

Poco después de la edición de In Utero, el 19 de octubre de 1993, el grunge ampliaba su influencia con el lanzamiento del álbum Vs. de Pearl Jam, otra banda fundamental.

Una imagen de un show con canciones de Vs.

El grupo, conformada por el vocalista Eddie Vedder, los guitarristas Stone Gossard y Mike McCready, el bajista Jeff Ament y el baterista Dave Abbruzzese, mostraba en Vs. una colección de canciones donde destaca más que nunca la voz del cantante.

Desde el enérgico himno Go hasta la intensidad de Animal, Vs. era capaz de incluir agresividad y melodía, sin ceder espacio a ninguna, haciendo de esto una marca reconocible no ya de Pearl Jam, sino del grunge todo. Daughter, por ejemplo, destaca por su emotiva historia, mientras que Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town muestra la versatilidad lírica de la banda.

La producción de Vs. estuvo a cargo de Brendan O’Brien, quien le permitió a Pearl Jam exhibir un sonido dinámico que combina potentes riffs de guitarra con letras introspectivas.

El éxito de Vs. fue inmediato, debutando en el primer lugar de las listas de éxitos y convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de 1993. Si bien, para muchos, la obra maestra de Pearl Jam sigue siendo su disco debut (Ten), también es cierto que ese primer disco, Vs. y el posterior, Vitalogy, conforman lo mejor de este grupo, uno de las pocas grandes bandas grunge que siguen en actividad.