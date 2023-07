Morena Rial fue escrachada tras una fallida publicidad en sus redes sociales

Morena Rial ha causado un gran revuelo en las últimas semanas, donde alternó entre durísimas críticas hacia sus padres adoptivos y también causó polémica al intentar vender a su perro a través de Whatsapp.

Lo cierto es que el enorme momento de exposición de la hija del periodista Jorge Rial parece no tener fin, aunque lo llamativo es que sean a través del escándalo y las enormes críticas.

En esta ocasión, la joven sumó un nuevo disgusto entre los usuarios de redes sociales, al ser expuesta y acusada de realizar publicidad engañosa que la dejó en una incómoda posición ante todo el país.

Las duras acusaciones que sufrió Morena Rial

Morena Rial no para de ser eje de controversias y durante este fin de semana fue expuesta debido a un canje que no salió del todo bien.

Todo comenzó con una captura de pantalla, donde la joven muestra un chat en el que se agradece a sí misma por haber ganado dinero en el casino digital que promociona: “More me salvaste otra vez. Gracias por compartir el link del casino. Mirá lo que gané con tres mil pesos”, posteó en su historia de Instagram.

Morena Rial fue escrachada en redes sociales.

Este hecho no pasó desapercibido y resultó sumamente gracioso para todos los usuarios de las redes sociales, quienes rápidamente acusaron a la hija de Jorge Rial de realizar publicidad engañosa: “Aparte están del mismo color”; “Hermana, dos dedos de frente”; “Es que es como la tercera vez que le pasa”, “Que lo demuestre”; “Usted no aprende, verdad?”; “No es más bolu... porque no tiene tiempo”, fueron algunas de las frases que internautas de Twitter manifestaron.

Este episodio se suma a una serie de controversias en las que Rial estuvo involucrada, relacionadas con incumplimientos de canjes y promociones de marcas, algo que Morena deberá revertir para poder recuperar la confianza de sus seguidores y lograr vivir como infuencer, pese a sus escándalos.

