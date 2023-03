Mirá el tráiler de “Misántropo”: de qué trata la nueva película de Damián Szifron

Damián Szifron, el director de “Relatos salvajes” y la serie “Los simuladores”, está de vuelta después de ocho años sin dirigir una película. Y la novedad es que lo hace en inglés por primera vez.

Se trata de “Misántropo” (”Misanthrope”), cuyo trailer acaba de lanzarse y que llegará a los cines del país el próximo 4 de mayo.

En esta producción norteamericana, el realizador nominado al Oscar por “Relatos salvajes” (que ganó el Bafta y es el film nacional más taquillero de la historia), es también autor del guion junto al británico Jonathan Wakeham.

¿Quiénes actúan en “Misántropo”?

Shailene Woodley (”Big Little Lies”, “The Fault in Our Stars”, “The Divergent Series”) protagoniza este implacable thriller junto a Ben Mendelsohn (”Rogue One: una historia de Star Wars”, “Ready Player One”, “Robin Hood”).

En 'Relatos salvajes', Ricardo Darín interpreta al ingeniero 'Bombita'.

La dirección de fotografía es del también argentino Javier Juliá (”Relatos salvajes”, “Argentina, 1985″) y la banda original de sonido lleva la firma del legendario Carter Burwell, autor de la música de todas las películas de los Hermanos Coen, entre ellas “Barton Fink”, “Fargo”, “El gran Lebowski” y la ganadora del Oscar a mejor película “Sin lugar para los débiles”.

¿De qué trata “Misántropo”?

Baltimore, la noche de año nuevo. Un feroz ataque producido por un único hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Shailene Woodley), una retraída pero talentosa mujer policía de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) para integrar el equipo a cargo de la identificación y captura del homicida.