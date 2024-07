Maggie Cullen: una de las mejores cantantes de La Voz llega para tocar en el Independencia

Sucede con muchos de los participantes de los reality shows: hay veces que la permanencia no va de la mano del triunfo total en el programa que les dio la fama. Lo pudimos ver infinidad de veces. En Gran Hermano, por ejemplo, la malograda Silvina Luna tuvo mayor fama que cualquiera de los otros ganadores, cuando ella no fue la triunfadora (el ganador de aquel año fue el hoy casi olvidado Roberto Parra). Por otra parte, la primera edición de Operación triunfo en nuestro país (2003) dio como ganador a Claudio Basso, quien no vive un presente tan pleno como el subcampeón, Pablo Tamagnini, voz principal del convocante grupo cuartetero La K’onga.

La Voz, el reality show de música que tuvo una de sus más exitosas ediciones argentinas en 2021, coronando como triunfador en ese entonces a Francisco Benítez. En esa competencia, sin embargo, hubo una participante que, a pesar de quedarse en las instancias de semifinales, sigue vigente y se ha convertido en una de las más interesantes voces del folclore joven argentino.

Hablamos de la porteña Maggie Cullen, quien cautivó a sus profesores en el programa emitido por Telefe, pero también al público. La cantante de cálida voz es quien llegará a presentarse en Mendoza este viernes, a las 21, en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Maggie Cullen llega por primera vez a Córdoba Capital (Foto: Gentileza Prensa)

Maggie llega en un año de esplendor, quizás mucho más importante en su trayectoria artística que aquel 2021 en que paseó por la pantalla chica. La cantante, tras recibir convocatorias para participar de numerosos festivales (entre ellos, el de Cosquín), publicó su primer disco, Canciones del viento. El álbum fue una muestra contundente de su talento, y es por es que no extrañó que se alzara el mes pasado con el Premio Gardel en la categoría Mejor Álbum de Folklore.

Ya en 2023, Maggie había obtenido una estatuilla de estos galardones, gracias a Canto versos (escrita por Jorge Fandermole), que le permitió ganar el premio a la Mejor Canción de folklore.

En cuanto al galardonado álbum Canciones del viento, cuenta con arreglo y producción de Matías Martino y colaboraciones de músicos admirados por Maggie. Por ejemplo, Nadia Larcher puso su voz en La Humpa, Dos Más Uno aportó guitarras, voces y arreglo en el chamamé Corazón de Curupí y León Gieco tocó armónica y puso su voz en Un poquito de tu amor.

El espectáculo que Maggie Cullen trae a Mendoza se llama Acústico y es un formato con el que ya se presentó en Barcelona –donde compartió una canción con Marta Gómez– y en Madrid a sala llena, en lo que representó su primera gira española.

Aunque ya se han agotado numerosas localidades para el show en Mendoza, aún quedan entradas en el sector Paraíso, a $5.000. Pueden adquirirse por Entradaweb o en la boletería del teatro.

Cuándo y dónde canta Maggie Cullen en Mendoza

Maggie Cullen presentará Acústico en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad). Será este viernes 26 de julio de 2024, a las 21. Las entradas están disponibles en Entradaweb y en la boletería del teatro.