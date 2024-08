Lutherieces actúa este sábado con dos invitados especiales: dónde comprar las entradas

Parte del legado que Les Luthiers dejó en el humor lo tenemos a solo un paso de distancia y se llama Lutherieces, un grupo mendocino que nació como tributo en 2005. Sin embargo, con el tiempo supo levantar vuelo propio, sin perder la mística esencial del grupo que los inspiró. Para comprobarlo, este sábado invita a una función especial, a las 21 en la Biblioteca Mediateca Manuel Belgrano (Tomba 54, Godoy Cruz; tickets en Entradaweb).

“‘Lutherieces & amigos’ es un concepto de show en el que compartimos escenario con los más destacados artistas de Mendoza”, nos explica Marcelo Hernández, fundador de Lutherieces, que ahora compartirá el escenario junto al dramaturgo y escritor Daniel Fermani y la cantautora Anabel Molina.

“Hemos tenido el privilegio de compartir el escenario con Markama, Jorge Sosa, la murga La Buena Moza, Adrián Sorrentino, Daniel Aye y Víctor Di Nasso, entre otros. Para la ocasión hemos desarrollado un hilo conductor que tiene a la amistad y el humor como eje. Anabel Molina interpretará parte del repertorio que integra su último trabajo discográfico, ‘Tonada sideral’, y Daniel Fermani estrenará dos monólogos en la ocasión, y ambos artistas junto a Lutherieces interpretarán parte del repertorio de canciones de humor musical del grupo”, adelanta.

- ¿Cómo se dio la iniciativa de que Daniel Fermani, un director y escritor prolífico pero alejado del humor, intervenga en el show?

- En los últimos dos años hemos compartido con Daniel proyectos como la opereta “Shakespeare, pasión y locura” y fundamos la compañía mendocina de radioteatro “Tomate perita”. Y descubrí que además de su pasión por la escritura de poesías, novelas y obras de teatro experimental siempre de tragedias, Daniel posee un humor filoso y una ironía muy especial, entonces me compartió algunas de sus comedias ¡y me reí a los gritos! Y lo invité a que se sumará a esta propuesta artística en la que presentará dos monólogos inéditos de humor junto a Anabel y Lutherieces.

Marcelo Hernández, fundador de Lutherieces.

- ¿Cómo fue el inicio de Lutherieces? ¿Ustedes empezaron a actuar con el visto bueno de Les Luthiers?

-Lutherieces tiene su origen en mi cariño y admiración por Les Luthiers. El proyecto arrancó en 2005 con la presentación de los libros “Gerardo Masana y la fundación de Les Luthiers” y los cuentos de Daniel Rabinovich que se realizaron en el auditorio Adolfo Calle de diario Los Andes. A los pocos meses de iniciar el proyecto fuimos convocados por Les Luthiers para actuar con ellos y para ellos en la Expo Les Luthiers 40 años. Durante muchos años fuimos el único grupo autorizado para interpretar sus obras y hemos recorrido los escenarios de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Panamá y Colombia, con más de 600 funciones y gran repercusión de público y crítica.

-¿Qué sentiste cuando decidieron retirarse?

-Fue muy extraña la sensación. Una mezcla de tristeza y alivio. Es importante destacar que Les Luthiers dejó de actuar en 2019. En 2015 falleció el querido Daniel Rabinovich. En 2017 renunció Carlos Núñez Cortes y en medio de la pandemia en 2020 perdimos al genio de Marcos Mundstock. En 2022 un grupo de covers que se llamaba “Les Luthiers Elenco 2019″ estrena el espectáculo “Mastropiezos de Mastropiero”. Y en este grupo participaban dos integrantes originales de Les Luthiers (Jorge Maronna y Carlos López Puccio) junto a Horario Turano, Martín O’Connor, Roberto Antier y Tomás Mayer-Wolf. La muerte del manager Lino Patalano en 2022 aceleró la despedida de este grupo de covers, teniendo en cuenta que él llevaba las riendas comerciales y administrativas de ese nuevo grupo.

- ¿Y crees que ese público nostálgico del grupo retirado se puede volcar a Lutherieces para llenar aunque sea un poco el vacío que dejó?

- Les Luthiers son un faro de la cultura. Son los máximos referentes del humor musical en español. Desarrollaron una forma y un estilo de hacer teatro de humor musical. ¡Inventaron todo! El espacio no quedó vacío. Podés encontrar casi toda su obra en las redes sociales. En tiempos de homenajes y tributos con Lutherieces nos sumamos sabiéndonos seguros de poder aportar lo nuestro. En ese caso la celebración era para y por Les Luthiers. Y de Les Luthiers recibimos su apoyo, su reconocimiento y su aplauso. Así fue nuestro nacimiento. Nosotros decidimos apartarnos de las imitaciones y las copias, trabajando para alumbrar con luz propia. Y decidimos no resguardarnos bajo el amparo que brinda la comodidad de la sombra segura del no arriesgarse artísticamente. Buscamos nuestra identidad a través de puestas y arreglos propios, que nos conocieran por nuestra propia impronta. Así fue nuestro crecimiento.

Les Luthiers en su conformación original.

-Y siguen actuando con éxito...

-En tiempos de tantos homenajes y tributos que se desvanecen en el tiempo, con Lutherieces apostamos a la continuidad, recorriendo el país y el exterior, honrando cada uno de los innumerables escenarios donde nos hemos presentado. Un trayecto recorrido donde hemos sido productores y donde hemos sido convocados. Celebrando lo ofrecido y disfrutando de la inmensa gratificación proveniente del público y la crítica, quienes nos acompañan y reconocen desde hace tiempo, más allá de homenajes y tributos. Así es nuestro presente. Honrar ese camino de excelencia creando nuestro propio espacio.

-¿Están trabajando en nuevos proyectos?

-Estamos trabajando en varios proyectos: el reestreno de “Lutherieces Tango (Compadritos del siglo XXI)”, con el que ganamos premios del Instituto Nacional del Teatro. Está colaborando con nosotros el actor y director Sergio Martínez en la producción de giras por Chile, Bolivia, Perú y Centroamérica; y en la creación y diseño de un nuevo show, “Ni tanto ni tampoco ni muy muy ni tan tan”, junto a José “Pepe” Pittella, con quien también estamos en la producción de nuevas funciones de su opereta “Shakespeare, pasión y locura”.

- En los últimos meses Lutherieces estuvo haciendo “Circus”, ¿cómo ha sido la recepción del público de este espectáculo?

-¡Estamos felices con “Circus”! ¡La recepción del público es muy emocionante! Al mes de estrenar la obra en el teatro Mendoza fuimos seleccionados para participar del Festival Pensar con Humor en Córdoba y la obra ha girado por distintos departamentos de Mendoza, Neuquén, Bahía Blanca y La Pampa.

Es un show en el que presentamos muchas innovaciones: la incorporación de actrices (Gisela Lorca, Polaka Merelo, Tefi Montenegro, Nadin Montenegro) y de cantantes (Rocío Ocaranza, Vanesa Fernández, Paula Rodríguez). En los arreglos y dirección musical Emanuel Altamiranda; la obra de teatro original en la que recreamos y homenajeamos al Circo Criollo, y el repertorio integrado por obras de autores de humor musical latinoamericano como Luis María Pescetti, Hugo Varela, Alejandro “Virulo” García, Juan Andrés Ospina y Nicolás Ospina, Yamandú, Tabaré Cardozo y Carlos Tanco, Raúl Segades, Eric Idle, John Du Prez y Neil Innes. Hemos incorporado vestuarios diseñados por Claudio Di Lello, máscaras y accesorios por Viviana Ordóñez e Ignacio Bürck, coreografías de Adrián Sorrentino y María Sonego, la puesta de luces de Daniel “Dawer” Cortez y Diana Moyano y la edición de audio y sonido a cargo de Gerardo Bürck.