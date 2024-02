Los famosos que dejaron claro que el tiempo de Furia en Gran Hermano se terminó: “Manzana no se va”

Tras la gala de nominaciones en Gran Hermano 2023, estalló todo por el aire dentro de la casa. Juliana Scaglione – Furia- y Federico Farías – Manzana- se dijeron de todo luego de que supieran que comparten la placa de eliminación.

Tras la feroz discusión, Coscu y el cantante L-Gante demostraron su apoyo al tucumano. “Manzana no se va. Apoyo”, escribió Martín Disalvo en sus historias de Instagram, junto a una vieja foto de un evento en la que aparece abrazado Big Apple.

Big Apple tiene el apoyo de dos famosos para ser salvado.

El otro que demostró su intención de ayudar a su colega fue L-Gante. En una historia, el referente de la Cumbia 420 compartió una historia en la que se hacía referencia a lo que su amigo les dijo a los chicos de la casa, antes de las nominaciones.

“¿A quiénes se refería Manzana con el poder que tiene afuera?”, se preguntaba la story y mencionaba tanto a L-Gante como a Coscu. Entonces, el cantante mostró toda su banca. “Vamos Manzana”, escribió.

Big Apple tiene el apoyo de dos famosos para ser salvado.

El duro cruce entre Furia y Manzana

La pelea arrancó una vez que terminó la gala conducida por Santiago del Moro. La deportista se fue al patio, a los gritos, mientras le reprochaba al tucumano diferentes actitudes que tuvo en la noche.

Manzana, por su parte, le replicó con una fuerte acusación. “Disfruta el último pucho que me has robado, ladrona, chorra”, lanzó. “No te lo robé. Me lo diste vos gato. Pedazo de nabo, deja de bardearme gratis. Querés cámara, mira cómo te cagás de risa”, respondió su compañera.

Big Apple tiene el apoyo de dos famosos para ser salvado.

Big Apple tiene el apoyo de dos famosos para ser salvado.

Los gritos fueron incrementándose hasta que ambos llegaron al mismo lugar. “Dale, vení, te haces la víctima, vení, empezá, dale”, provocó Big Apple. “Mirá como quiere cámara el puto este. Querés cámara sorete. Te la voy a dar. Me querés escuchar gritar. Te voy a tirar toda la ropa a la pileta sorete”, insultó Juliana.

“Pará, no te enojes”, replicó el influencer. “Querés cámara, boludo”, sostuvo. “A vos te hace falta la cámara”, arremetió el cantante norteño. “Te haces el bueno con todo el mundo y ahora te haces el loco. Te estás cagando de risa, salto porque soy pólvora. Me van a sacar, pero porque te voy a romper la cabeza”, amenazó Furia.