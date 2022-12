Llega la muestra que emocionó al mundo: ¿cómo será la experiencia inmersiva de Van Gogh en Mendoza?

Pocos artistas han influenciado las artes plásticas como el holandés Vincent Van Gogh. Su obra marcó el arte occidental y es la figura del postimpresionismo por excelencia. Hoy, gracias a la tecnología, podemos recorrer parte de su legado que creó en el siglo XIX, en un recorrido 360° y una película inmersiva.

Se trata de “Van Gogh, immersive experience”, una exposición que nació en Italia, que durante el año recaló en algunas provincias argentinas y que el 2 de enero se inaugurará en Mendoza. Estará abierta al público hasta el 9 de febrero, en el auditorio Ángel Bustelo.

Una exposición 360 con las obras más representativas del artista del siglo XIX.

¿Cómo será “Van Gogh, immersive experience” en Mendoza?

Con más de 70 obras emblemáticas del artista holandés, la exposición presenta una película en 360°, donde el público puede ser parte de las proyecciones con tecnología mapping, que envuelven todo el espacio.

La muestra que llega a Mendoza, comenzó su recorrido en Rosario, luego visitó Tucumán, Salta, Santa Fe y San Juan. Cabe aclarar que este proyecto es el mismo que se creó en Italia y lleva recorrido distintos países de Europa y Latinoamérica.

“Es distinta a la de Buenos Aires. Se usa la misma tecnología de mapping, el mismo software. Pero además de hacer las proyecciones y la muestra inmersiva, desarrollamos una introducción en la que el público va viendo los cuadros más representativos de la película, y van sucediendo las explicaciones al lado de los cuadros. El ingreso es una especie de museo”, aclara Lucas Capalbo, uno de los montajistas de la exposición que inaugura en enero en nuestra provincia.

Desde ya, es uno de los eventos más importantes del verano en Mendoza y tiene el plus de que puede ser disfrutada por toda la familia y público de todas las edades.

Además, lo interesante de la experiencia es cómo está diagramado el recorrido, para que los visitantes no solo puedan disfrutar de la técnica de mapping y la espectacularidad de la muestra, sino que se conozcan datos e información de la vida y obra del artista.

La exposición ya recorrió Rosario, Salta, Tucumán, San Juan y en enero llega a Mendoza.

“Después de la introducción, el público llega a la parte inmersiva, que es distinta a la otra experiencia porque está narrada. Todo el pasaje cuenta con una voz en off que va relatando las cartas que el artista le enviaba al hermano. Entonces eso tiene un estilo más cinematográfico, no solo por la calidad de las imágenes, sino que va entendiendo el proceso mental y artístico que el pintor vivía cuando creó sus obras. Es una voz en off con música de fondo asociada a la imagen, y eso logra un desarrollo sensorial 360 y que la gente pueda conocer datos que tal vez no sabía”, apunta Capalbo sobre las particularidades de la exposición que los mendocinos podrán visitar.

Sumergidos en el universo Van Gogh

Para que cada visitante pueda cómodamente descubrir cada rincón de la exposición, la producción pensó una dinámica ordenada en cada visita.

“Para que no se junten todos los visitantes en el mismo horario, lo que hacemos son grupos específicos cada 15 minutos. De esa manera todos puedan disfrutar de la película sin amontonamiento. Además, dentro del recorrido se pueden encontrar siete cascos de realidad virtual, para que también puedan vivir esa experiencia. Hay gente que pasa una hora y media en la muestra, porque el filme lo podes comenzar en cualquier momento, no tiene un principio y un final, pero dura unos 50 minutos. Más el recorrido de los cuadros, la realidad virtual, la gente se puede sacar fotos en un espacio donde se recrea el cuarto de Van Gogh, por ejemplo. También hay un espacio para dibujar, tanto para chicos como para adultos”, adelanta.

Pinturas como “La noche estrellada”, “El dormitorio en Arlés”, “El viñedo” y parte de los autorretratos más populares del artista son parte de la película inmersiva que conforma la muestra, que fue montada en Europa y Estados Unidos.

La exposición incluye un sector con cascos de realidad virtual, para que el público sume a la experiencia.

Claro que el montaje de la exposición tiene sus particularidades técnicas, por lo que requiere de un amplio espacio, con una altura determinada, para que la proyección de las imágenes alcancen a cubrir todas las dimensiones.

“El tema del montaje es el espacio y la altura del lugar, porque están proyectados los pisos, tiene que haber una altura para que la imagen cubra toda el área. Pero los proyectores que tenemos permiten que lleguen las sombras en las paredes y tecnológicamente es muy avanzada la muestra. El software es el que usan las grandes exhibiciones del mundo, porque es el más confiable y seguro. La muestra viene toda de Italia, está toda desarrollada allá, solo aportamos algunas cosas que no hacen la diferencia. Pero la tecnología y las licencias son las mismas”, resalta el montajista.

Un Van Gogh para toda la familia

Con una entrada general a $2600 en la preventa online ($1.760 para menores de 12 años y jubilados), “Van Gogh, immersive experience” estará a partir del 2 de enero en Mendoza y es un evento pensado para toda la familia, con actividades recreativas dentro de la muestra, que llaman la atención tanto a niños y adultos.

“Es un programa para toda la familia. Algo que sumamos fueron mesas de dibujo, donde se proyecta la imagen y se puede calcar en un papel los cuadros. Lo pensamos como una actividad para los chicos, sin embargo la hacen también los adultos”, cuenta Lucas Capalbo.

Una de las pinturas más famosas de Van Gogh recreadas en la exposición.

Comparando los costos y el valor de la entrada en el exterior, el ticket en Mendoza tras la preventa saldrá tres mil pesos (general) y no dista de los valores actuales para los shows y espectáculos foráneos.

“Si lo traducís en dólares, la entrada en pesos cuesta la mitad. Porque en Estados Unidos cuesta alrededor de 40 dólares la entrada. Pero como tenemos técnicos muy capacitados, de esa manera podemos producirla acá con técnicos nuestros y ahorramos esos costos, que encarecen la producción”, confiesa el montajista.

La Ficha

VAN GOGH, IMMERSIVE EXPERIENCE

Inaugura: lunes 2 de enero, de las 16 a 23 horas. Hasta el 9 de febrero.

Lugar: auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad).

Entradas: preventa con 20% de descuento en Tuentrada.com hasta el domingo 1 de enero. $1.760 (menores de 12 años y jubilados) y $2.640 (general). En boletería a partir del 2 de enero a $3000 (general) y $2000 (menores de 12 años y jubilados).