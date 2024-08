La música de Queen en versión sinfónica vuelve al teatro Independencia

Las versiones orquestales de los grandes clásicos del rock y el pop se cuentan entre las propuestas preferidas del público de todo el mundo, incluyendo el mendocino. El gran éxito del concierto que dio la Orquesta Pianoforte de Mendoza dedicado a Queen hace unos meses es buena prueba de ello.

Y, justamente, a caballo de ese éxito, regresa este domingo 11 de agosto, a las 21, esta orquesta presentará nuevamente, y por última vez en este 2024, Queen Sinfónico Coral en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Luego de ofrecer tres funciones con entradas agotadas, vuelve al escenario este espectáculo dirigido por el maestro César Iván Lara, que conjuga en un mismo escenario orquesta, banda de rock y coros.

En esta oportunidad contará con 60 voces en escena y la presencia de coreutas del Coro de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, dirigido por Guadalupe Rizzi; el Ensamble Vocal Tupungato EAV Chalo Tulián, dirigido por Guadalupe Rizzi y el Coro Julián Aguirre, dirigido por Valentino Landeta.

El programa del concierto incluye algunas de las más populares canciones de la banda inglesa, a cargo de músicos de gran nivel que integran el proyecto.

La cita es en el la sala mayor de los mendocinos y la entrada general tiene un valor de $10.000, que puede ser adquirida en el siguiente link

Las canciones que sonarán

La Orquesta Pianoforte y los coros invitados interpretarán Queen overture, You’re my best friend, Somebody to love, Love of my life, Bohemian Rhapsody, Don’t stop me now, Another one bites the dust, Play the game, Crazy little thing called love, Save me, I want to break free, Radio Ga Ga, Show must go on, We will rock you y We are the champions, lo que permite un amplísimo recorrido por el repertorio de la banda que integraban Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor.

La Orquesta Pianoforte

Dependiente de la Fundación Pianoforte, la orquesta está compuesta por algunos de los más renombrados músicos que residen en Mendoza y el repertorio de sus conciertos abarca desde música clásica y barroca hasta tango, rock y folclore, asegurando el más alto nivel artístico e interpretativo gracias a la sensibilidad, profesionalismo y versatilidad de quienes la componen.

El maestro César Iván Lara

César Iván Lara es una reconocida figura en el ámbito de la dirección orquestal venezolana. Formado por el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, ha dirigido importantes agrupaciones sinfónicas en todo el país, incluyendo la Orquesta Sinfónica “Simón Bolívar” del Táchira y la Orquesta Sinfónica de Falcón.

Su labor artística ha sido fundamental en la construcción del Teatro Armonía en Falcón y en el desarrollo de la Orquesta Sinfónica del Estado Mérida, donde fue reconocido como Director Emeritus.

Nombrado director asociado de la Orquesta Sinfónica “Simón Bolívar” de Venezuela en 2013, ha sido un activo promotor de la música en comunidades a través del Centro de Acción Social por la Música.

A nivel internacional, ha dirigido orquestas en varios países, destacando su participación en eventos como la celebración de los 203 años de la Revolución de Mayo en Argentina, junto al cantautor Fito Páez.

Su incursión en la dirección operística comenzó en 2015 con los Martirios de Colón de Federico Ruiz, seguido por la dirección de Madame Butterfly de Giacomo Puccini en Caracas y Corea del Sur.

Durante su período como director de la Orquesta Filarmónica de Mendoza (2018-2022), llevó a cabo producciones operísticas y el relanzamiento del ballet clásico en el Teatro Independencia, además de dirigir exitosamente en el Teatro Solís en Montevideo, Uruguay.

En 2023, fue director principal invitado de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, consolidando su reputación como un director versátil y talentoso.