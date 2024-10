La foto con la que Evangelina Anderson quiso desmentir su separación de Martín Demichelis pero salió mal

Yanina Latorre contó el miércoles por la noche en LAM que Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron en México por una supuesta infidelidad del exjugador y director técnico. Pero la modelo salió a desmentir la información de la panelista y algo salió mal.

A primera hora de este jueves, Anderson se volcó a sus redes y subió una historia para desmentir la separación de su marido y padre de sus tres hijos: Bastian, Lola y Emma. Para ello, usó una foto de las manos de ambas entrelazadas y aseguró que había “un límite”.

“No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en Argentina, hay un límite”, escribió Evangelina en la foto que publicó para sus más de 3 millones y medio de seguidores.

Evangelina Anderson quiso desmentir su separación de Martín Demichelis.

Sin embargo Yanina Latorre respondió a la imagen que desmentía su información y ella le retrucó al asegurar que se trataba de una foto “vieja”, ya que la modelo mostró en reiteradas oportunidades en sus redes que el tatuaje que se ve en la imagen se lo borró.

“La foto es vieja! Por q no sube una actual? El tatuaje se lo borró”, escribió la panelista del programa que conduce Ángel de Brito en X y mostró como prueba un video de cómo Evangelina borró el tatuaje. Además, escribió “tenga mas….mucho más”, en respuesta al posteo de la expanelista de Los 8 Escalones.

Yanina Latorre asegura que Evangelina Anderson y Martín Demichelis están separados

Yanina Latorre contó este miércoles por la noche que Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron en México. Según la versión que dio en el programa LAM (América), el detonante habría sido una infidelidad.

“Ya había existido el rumor de una tercera persona. A Evangelina le llegó un mensaje diciendo que él (Demichelis) o estaba saliendo, o había salido con una azafata, que la conoció en un viaje de River y ahí inició un vínculo”, detalló la panelista del ciclo.

Acto seguido, agregó: “Se separan por una relación paralela de Martin con una azafata. A Evangelina le llego un mensaje de ella y él confesó. Ella lo echó”. “Ya había existido el rumor de una tercera persona, creían que era todo una opereta contra River... parece que no era una opereta contra River”, sumó la esposa de Diego Latorre.

Y señaló: “Tengo cuatro fuentes que me aceptan que fue con una azafata, pero el que lo quiere me dice que fue poquito (el tiempo que salió Demichelis con ella)”. Respecto a cómo está manejando este momento el entrenador, Latorre manifestó: “Él está dirigiendo el Monterrey. En el club no lo quiere blanquear, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa donde vivía”.

El contundente mensaje de Evangelina Anderson tras los rumores de separación de Martín Demichelis

Por último, concluyó: “Este año, todas las veces que salió lo de la azafata, hay quien te dice que se le tiran todas las azafatas encima. Ella ya se había enterado lo de la azafata y tuvieron una pequeña crisis, pero le creyó. Ahora alguien le habló, le contó determinada situación que desconozco y él se lo terminó aceptando”.