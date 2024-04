La cruda confesión de Fran Stoessel sobre la internación de su papá: qué dijo de la canción de Tini

En medio del furor por el nuevo estreno de “Pá”, Francisco, el hermano de Tini Stoessel se sinceró acerca de lo que está canción le generaba y se animó a hablar sobre lo que sintió cuando su papá estuvo al borde de la muerte.

“A mí en lo personal es una canción que me emocionó muchísimo y lo que más contento me pone es que la flaca se haya podido expresar a través de la música que es lo que más ama”, comentó el hermano mayor de la cantante en su paso por Rumis.

El hermano de Tini habló sobre el suceso que inspiró la reciente canción de la artista.

Además, Fran opinó acerca del resto del disco que su hermana está por lanzar: “Siento que esto le hizo muy bien, la canción es solo la punta del iceberg porque es un álbum hermoso el que hizo, en el que ella hace una especie de catarsis y una liberación que creo yo, le va a hacer bien”.

Más ligado al triste momento que inspira la canción de su hermana, Francisco Stoessel mencionó que “es una canción que como familia hemos amado, son letras hermosas para nuestro padre, que es merecedor de todo lo que se dice, un gran padre que siempre nos ha acompañado, ha dado lo mejor para nosotros y haber estado al borde perderlo fue una de las emociones y sentimientos más agudos que hemos llegado a tener”.

“Hoy en día esto nos ayudó a poder valorar, no sólo su presencia sino los pequeños momentos, que a veces no nos damos cuenta. Fue un cambio muy grande, es una de las pocas canciones que puedo escuchar 100 veces y todas me van a tocar de la misma forma que fue la primera. Muy contento por ella y espero que ahora escuchen el álbum”, cerró Fran.

