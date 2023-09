Jorge Lanata abandonó en vivo su programa y recién se conocen los motivos

Jorge Lanata, el reconocido periodista argentino, sorprendió a sus oyentes al regresar antes de lo esperado a su programa “Lanata sin Filtro” en Radio Mitre, después de haber pasado tres semanas hospitalizado en la Fundación Favaloro debido a una infección urinaria complicada.

Con una actitud decidida, Lanata anunció su regreso con estas palabras: “Estoy bien, estoy cansado con la duda de si empezaba hoy o el miércoles para ver cómo seguía la historia, pero acá estoy”.

Aunque su rápida vuelta al trabajo tomó por sorpresa a sus compañeros y colaboradores, el periodista asumió la conducción del programa desde el estudio montado en su domicilio.

Sin embargo, al llegar el momento de despedirse, Lanata abandonó el aire una hora antes de lo previsto, dejando desconcertados a sus colegas y a sus oyentes. Jesica Bossi, quien lo reemplazaba durante su licencia, continuó el programa sin mencionar la decisión de Lanata.

El parte médico oficial de Jorge Lanata, otra vez internado en la Fundación Favaloro

Al día siguiente, el propio Jorge Lanata se disculpó con su audiencia y explicó lo sucedido: “Se deben haber dado cuenta todos, pero lo cuento para los que no se dieron cuenta. Ayer terminé el programa una hora antes”.

Luego, en tono humorístico, admitió su confusión: “No sé si estoy más normal, que ahora me importa todo más un pomo, ojalá sea eso. O que estoy desconcentrado, también puede ser eso”.

La úlitma hospitalización de Jorge Lanata

El periodista también compartió detalles de su difícil experiencia durante la hospitalización, describiendo la infección urinaria como “totalmente eventual”.

Reconoció que esta internación fue la más complicada que ha enfrentado en los últimos años, incluso peor que su trasplante, debido a la incertidumbre y la gravedad de su situación.

Jorge Lanata habló sobre los supuestos dobles de Luis Miguel

Finalmente, Lanata concluyó su reflexión con un mensaje a sus seguidores: “Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante”.

