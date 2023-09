Jimena Barón se separó de Matías Palleiro: esto dijo sobre el tiempo que no se han visto

Este miércoles, comenzó a circular la versión de que Jimena Barón había terminado su relación con el modelo Matías Palleiro, después de dos años de noviazgo.

La cantante pop y Matías Palleiro comenzaron su relación en el 2021, con algunas idas y vueltas, desde febrero del 2022 todo parecía marchar de maravilla. Sin embargo, en la edición de ayer de LAM, Ángel de Brito confirmó una noticia que nadie esperaba.

Durante la sección “Ángel responde” en su cuenta de Instagram, el jurado del Bailando 2023 dio la primicia al ser consultado por un seguidor: “¿Jime Barón separada?”. “Si”, respondió de manera contundente el conductor de LAM.

Ante esto, la artista usó su cuenta de Twitter para aclarar la situación y llevar tranquilidad a sus fanáticos. “Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”, comentó la ex de Daniel Osvaldo.

Luego, el periodista se encargó de aclarar en sus redes sociales que la separación de Jimena Barón y Matías Palleiro era solo física y que aún seguían en pareja y esto se vinculó al tuit posteado por la artista ese mismo día. Además, hubo una publicación tiempo atrás afirmando que el Licenciado en Administración de empresas sigue de viaje.

“Se fue un mes a Europa y falta mil para que vuelva. Que no cunda el pánico”, aclaró Jimena Barón en aquel momento y dejó claro que a ella solo la separa el océano de su novio.

