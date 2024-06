Internaron a Jorge Lanata tras una descompensación: qué se sabe sobre su estado de salud

El periodista Jorge Lanata fue internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires tras una grave descompensación. Su esposa Elba Marcovecchio contó que el conductor se encuentra fuera de peligro, aunque evitó dar más detalles sobre su estado de salud.

“Él está bien”, afirmó, y expresó su esperanza de que el periodista reciba el alta durante el sábado a Infobae. La noticia fue transmitida por la panelista de espectáculo, Marcela Tauro, en el programa de “Intrusos”.

Según informó M. Tauro, Lanata se realizó una resonancia en el Hospital Italiano y, debido a que le administraron anestesia, el procedimiento se prolongó más de lo previsto por un pequeño susto que surgió durante la prueba. “Pero está todo en orden”, señaló la periodista.

La panelista agregó que Lanata permanece internado por precaución. “Hoy se tomó el día para hacerse esta resonancia, no estuvo en la radio. Tengo entendido que estaba programado, pero tuvo un pequeño sustito en el medio y la operación se demoró más de la cuenta”, explicó.

Jorge Lanata es considerado un paciente de riesgo y ha tenido varios problemas de salud en los últimos años. Su última internación fue en abril, cuando ingresó a la Fundación Favaloro debido a una dificultad respiratoria. Además, a mediados del año pasado, Lanata estuvo casi un mes internado en la misma clínica por una infección urinaria bacteriana, situación que describió con detalle al regresar a su programa.

Jorge Lanata cuando estuvo internado el año pasado: "No puedo estar sentado más de 15 minutos"

“Tengo 63 años, menos de un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños”, expresó Lanata, luego de estar internado.

“En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, contó Lanata sobre esa experiencia.