Infartante: Rihanna dio la sorpresa y bailó en un carnaval de Barbados

Rihanna supo estar en boca de todos en los tiempos en que estalló su popularidad, a fuerza de canciones más que exitosas, actitudes polémicas y fotos atrevidas.

Pero, durante los últimos tiempos, Rihanna mantuvo un perfil mucho más bajo. Pasó cinco años sin subirse a un escenario hasta febrero de 2023 que cantó en el medio tiempo del SuperBowl y aprovechó la ocasión para anunciar su segundo embarazo. Tuvo a su primer hijo en mayo de 2022 y al segundo en agosto de 2023. Junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, disfrutan de la privacidad.

Por eso, la artista sorprendió a todos al aparecer como figura central del Carnaval de Barbados, una celebración de la que Rihanna formó parte por última vez en el año 2019.

Rihanna lució un vestuario con pedrería roja y dorada.

La cantante lució un impactante y costoso vestuario que fue confeccionado especialmente para ella. Con piedras en tonos rojizos y dorados y un espaldar de plumas, Rihanna se pasó por las calles de Barbados, ante la atenta mirada de todos los que concurrieron al Carnaval.

En Barbados Rihanna es mucho más que una celebridad. Desde 2018, la cantante tiene el puesto de Embajadora Extraordinario y Plenipotenciaria, un cargo que fue creado especialmente para ella.

Rihanna es una de las más exitosas y populares artistas pop de los últimos años. Sus álbumes han generado una serie sencillos más que exitosos, entre los que están Rude Boy, Only Girl (In the World), What’s My Name?, We Found Love, Diamonds o Work. Durante su carrera musical, Rihanna ha colaborado con muchos artistas, como Drake, Britney Spears, Eminem, Jay-Z, Kanye West, Adam Levine, Paul McCartney, Ne-Yo y Shakira.