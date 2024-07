Furia finalmente se quedó con el premio que le dio Gran Hermano: la razón que la hizo cambiar de opinión

Luego de que Bautista Mascia se consagrará ganador de Gran Hermano, la producción realizó una emotiva y divertida entrega de premios a los jugadores y Furia Scaglione volvió a quedar en el centro de la escena.

Durante la gala especial, que se realizó el lunes reemplazando el debate con los eliminados del día anterior, la polémica jugadora había rechazado el galardón a “Participante preferida”. Sin embargo, un particular motivo la habría llevado a retractarse.

Juliana Scaglione decidió rechazar el premio a “Participante preferida”, aunque aclaró que no quería quedárselo porque, en realidad, se lo quería regalar a Santiago del Moro.

“¿Por qué le doy el premio al conductor? Porque fue el que se bancó todo esto. Yo soy una mujer que vive dentro de una sociedad que mucho no le gusta que digamos cosas. Encima, no sólo soy mujer, soy pelada y tatuada. Santi me defendió a muerte un montón de veces e incluso cuando no tendría que haberme defendido”, explicó.

Sin embargo, Agus Rey, en su cuenta de X reveló que la ex participante finalmente se habría quedado con el galardón para no entregarlo a quién le siguió en votos.

Al parecer el cambio de opinión de Furia fue “porque escuchó que la segunda en la votación había sido Cata y no quería que ella se lo quede”. “Los jugadores se sorprendieron porque muchos habían votado por Martín”, precisó.

Furia aceptó su premio para no darselo a Catalina.

A través de sus historias de Instagram, Furia se mostró junto al premio dorado en una cena que compartió junto a sus ex compañeros. “Sé difícil de vencer”, escribió sobre las imágenes.

Juliana finalmente recibió el premio que le dieron sus compañeros.

Todos los galardones entregados en la gala especial de Gran Hermano

Con varios segmentos y lugar para risas, relatos y momentos que inmortalizaron el reality que ganó Bautista Mascia al sobrevivir siete meses de encierro, varios de los ex jugadores se llevaron un galardon.

Mejor pareja: Baunisse (Bautista y Denisse)

Mejor beso: Rosina y Sabrina

Mejor baile : Darodance (Darío)

Mejor caída: Agostina