Flor Jazmín Peña contó que Lola Índigo la dejó plantada en una cita: así reaccionó la cantante al video

Durante una transmisión en Luzu TV, Flor Jazmín Peña reveló detalles de cuando una artista internacional la dejó plantada en una cita. Además, reveló que, después de la mala experiencia, cerró cualquier posibilidad con esa persona.

Mientras se llevaba a cabo el famoso programa Nadie Dice Nada de streaming, la consigna consistía en que contaran la peor cita. Los presentes en la mesa incitaron a los oyentes a contar sus experiencias y la bailarina aprovechó para narrar su curiosa anécdota.

“Me pasó de estar en un bar en la noche sola, porque mi cita, que era una persona muy conocida, que de hecho ahora está más pegada, me dejó plantada”, comenzó su relato Peña. Posteriormente, continuó: “Nunca me había pasado esto... Me fijé el lugar, que tuviera un patio divino... Estaba todo muy bien organizado de mi parte”.

Luego, Florencia detalló que en ese momento estaba soltera y que era su primera cita con esa personalidad del mundo de la música. Posteriormente, contó que llegó antes al lugar, y que con el correr de las horas, sintió que esa persona finalmente no llegaría.

“Empecé a sentir la emoción de que te dejen plantada... Dije bueno, me voy a quedar sintiendo esta emoción, vamos a vivir esta experiencia. Estamos siendo plantada y ni siquiera se apareció. Ni un mensajito”, narró la talentosa bailarina.

Flor Jazmín Peña y Lola Índigo

Por último, agregó: “Gasté un montón al pedo. Me fuí sola y esa persona apareció al otro día a las nueve de la mañana, que se había dormido y dije, anda a c...”. Con el correr de las horas, dichas declaraciones se volvieron viral y los rumores crecieron.

Finalmente, se dio a conocer que esa artista internacional era la española Lola Índigo, quién a través de sus redes sociales oficiales, le pidió disculpas públicas a Florencia Peña. “NOOOOO POR FAVOR PERDONAME DE UNA VEZ JAJAJAJA”, declaró la cantante.

