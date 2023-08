Fer Dente le puso fin a su relación con Nicolás Di Pace y acudió a la filosofía para expresarse

La semana comenzó con rumores por parte de Ángel de Brito anunciando que un conductor de televisión se había separado de su pareja y dos días después se conoció que hablaba de Fernando Dente.

Fer Dente, que contó por qué decidió terminar su relación de tres años con el actor Nicolás Di Pace. El conductor de Noche al Dente minimizó la situación aduciendo que su separación no es “nada que no le pase a la gente que está del otro lado”. “El amor es un misterio, al menos para mí”.

Tras tres años, Fer Dente terminó su relación con Nicolás di Pace

“Cuando llegan estos momentos y la relación se termina, uno trata de decir ‘es esto lo qué pasó’ y a veces no es así”, justificó el también actor y cantante. “Fue una relación hermosa de casi tres años y medio con una persona increíble cómo es Nico, compañerazo y una hermosa persona por fuera y el triple por dentro. Construimos un montón de cosas”.

En este sentido, Fer Dente dio a entender que los múltiples proyectos laborales que encararon ambos a lo largo de los últimos meses fue el detonante de la separación. “Fue un año muy intenso para los dos, hicimos muchas cosas juntos y por separado, y siempre todo funcionó muy bien”, comenzó a decir.

“Hay un momento que deja de funcionar, pero lo más lindo es poder mirar a los ojos decir que estuvo buenísimo y que el otro piense lo mismo”, siguió narrando en su programa, antes de revelar quién dio el primer paso para la ruptura.

“Es raro que uno esté mal y el otro no. En nuestro caso es algo que he me guardo para la intimidad, pero lo único que te puedo decir es que una separación es muy dolorosa, sobre todo cuando hay amor”, confesó Dente.

Finalmente, Fernando Dente reveló que la separación no es reciente. “No deja de ser un momento muy doloroso, si bien hace casi un mes estamos separados, es todo un proceso”, explicó, en referencia a la posibilidad de rehacer su vida rápido.

