El conmovedor posteo de Fernando Dente que rinde homenaje a su mamá, que murió cuando él tenía sólo 18 años

Este 21 de septiembre hubiese sido el cumpleaños de Ada, la mamá de Fernando Dente, y el conductor la recordó en sus redes sociales con un conmovedor posteo. Además, mostró orgulloso el tatuaje que tiene en el brazo y que rememora una foto de cuando él era chico, en brazos de su mamá. Una ternura.

Fernando lleva a su mamá en la piel con un tierno recuerdo

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. La que me la dio y la que me la enseño. Mi mamá se llamaba ADA ( sin h ) pero fue como un hada madrina toda mi vida. No imagino haber sido criado con más amor y más magia. La extraño todos los días aunque la tengo conmigo todos los días. Nos hablamos, nos encontramos y nos soñamos. Y sobre todo nos extrañamos”, comenzó escribiendo Dente en el texto que acompaña al video que subió.

Fernando lleva a su mamá en la piel con un tierno recuerdo

“Adita, trato todos los días de ser un poquito de eso que siempre viste en mi. El amor es tan fuerte que me sigue acompañando y guiando cuando más lo necesito. Te llevo en mi piel, en mi corazón y en mis días. Gracias por enseñarme que la felicidad no es solo un derecho, sino un deber. Feliz cumple al ángel ese que mueve todos los planetas para que yo sea feliz”. Con estas palabras, Fer Dente homenajea a su mamá, a quien nombra cada vez que puede en su programa y quien murió cuando el conductor tenía tan sólo 18 años.

Pero si la emoción no era suficiente con este texto cargado de amor y ternura, Dente subió un video que es un gran golpe al corazón. En el clip se puede ver y escuchar a la madre del actor, cantante y productor teatral leyendo una carta en el programa que lo lanzó a la fama, “High School Musical: la selección”.

En su intervención, en donde los padres les hablaban a sus hijos en las instancias finales del reality, la mamá de Fer Dente le habla con el corazón y le dice que no es casualidad que Laura Oliva (una de los jurados del certamen) le dijera que era “angelado” porque así es como ella lo veía y que la palabra que lo define es “bueno, esencialmente bueno”. “Me encanta ser tu mamá” le dijo Ada a Fernando y el estudio se conmovió completamente con el amor que esta mujer profesaba por su pequeño.

HSM, el reality que lanzó a Dente a la fama

Vale recordar que fue a través de este reality en el que se elegían a los actores principales que representarían a Troy y Gabriella, en la versión argentina de High School Musical, que Fernando Dente saltó a la fama.

Conducido por Matías Martín y con un jurado conformado por Laura Oliva, Soledad Pastorutti, Andrea del Boca y el músico tucumano Peter Macfarlane, el programa mostraba cómo se preparaban los 20 aspirantes a los puestos de los protagonistas, con clases de baile, canto y actuación.

Al final de la semana, mostraban sus actuaciones ante el jurado y ellos decidían quién seguía y quiénes iban quedando por el camino. Fernando Dente fue elegido para el papel que encarnara Zac Ephron, en la película original, y Agustina Vera, para el papel interpretado por Vanessa Hudgens.

