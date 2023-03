Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas este jueves 9 de marzo

¿Qué sucede cuando tu hogar ya no se siente como un hogar? ¿Cuando las reglas de tu vida ya no tienen sentido? ¿Cuando tu cuerpo no es tuyo? ¿Cuando tus hijos no están seguros y tú tampoco? ¿Buscas justicia? ¿Venganza? ¿Disculpas? ¿Haces las paces para mantener la paz? ¿O buscas algo más? ¿Algo desconocido, algo nuevo?

Para un delito tan antiguo como la agresión sexual, todavía luchamos por encontrar el lenguaje para hablar de ello. No importa cuán ilustrados se supone que nos hemos vuelto acerca de estas cosas, hay tanto silencio, tanta vergüenza, tanta ira que flota en el aire. ¿No es un poco triste, en cierto modo, que las únicas palabras que hemos acordado colectivamente sean “#MeToo” (“yo también”)?

Sarah Polley conoce la terrible verdad sobre la agresión sexual y el sistema de justicia penal y civil: que no hay víctimas perfectas. En su libro “Run Towards the Danger “, escribe sobre cómo vio cómo se desmoronaba desde la barrera, en un silencio horrorizado por el consejo de amigos y abogados, cuando un hombre que, según ella, la agredió cuando tenía 16 años, fue declarado no culpable. Las otras mujeres que reclamaron agresiones públicamente fueron consideradas poco confiables, con memoria imperfecta.

De qué trata “Ellas hablan”

Así, para su extraordinaria película “Ellas hablan” (“Women Talking”), desde hoy en los cines argentinos previo a competir como Mejor Película en los Oscar, aborda este enigma social y cultural desde un ángulo diferente y, al hacerlo, hace que la conversación sea innegable. Las mujeres de su película no recuerdan en absoluto las agresiones. Lo que sí tienen son moretones, sangre y bebés y un trauma tan profundo, tan intratable que ya no se sienten como ellas mismas.

Esto no es ayudado por su fe, y los ancianos en su colonia religiosa aislada que les dicen que fueron fantasmas o Satanás quienes lo hicieron, que están mintiendo para llamar la atención, o que fue un acto de imaginación femenina salvaje. Pero la película comienza con una realidad indiscutible: Uno de los agresores es atrapado y esto ha dado lugar a una serie de hechos en los que tres generaciones de mujeres tienen 24 horas para decidir qué hacer antes de regresar, exigiendo perdón. Sus tres opciones, como lo ven, son: 1) no hacer nada, 2) quedarse y luchar, o 3) irse. Entonces, hablan.

La película es una adaptación de un libro de 2018 de Miriam Toews, que a su vez se inspiró en una historia real de una comunidad menonita en Bolivia en la que ocho hombres fueron condenados por violar a más de 100 mujeres y niñas. Usaron tranquilizantes para vacas en sus víctimas, quienes tenían poco o ningún recuerdo de los incidentes.

Quiénes actúan en “Ellas hablan”

La versión de Polley es expresionista y lírica, mordaz y poética. Las conversaciones son desordenadas, el feminismo contradictorio y el trauma complicado. Entre las abuelas (Frances McDormand, Sheila McCarthy, Judith Ivey) hay quienes han vivido con estas verdades tácitas durante tanto tiempo que abandonar el objetivo final, el reino de los cielos, simplemente no es una opción. Hay algunos que están abiertos a una conversación y ven una luz. Una cuenta historias alegóricas sobre sus caballos Ruth y Cheryl.

Las madres más jóvenes también son diferentes. Jessie Buckley está llena de amargura y no tiene dónde canalizarla. Claire Foy está hirviendo de rabia. Su hijo de cuatro años fue asaltado y ella quiere matar. Rooney Mara, recién embarazada de una agresión, es seria pero romántica, mirando las cosas como lo haría un poeta, desde una especie de torre de marfil que se ha construido a sí misma, a pesar de que a ninguna de las mujeres se le ha enseñado a leer.

Ellas Hablan, nominada a mejor película en los premios Oscar. (Captura)

Las adolescentes (Kate Hallett, Liv McNeil, Michelle McLeod) también se ríen y se portan mal. Nadie ha procesado lo sucedido de la misma manera, y las conversaciones son igualmente desordenadas. Las conversaciones a menudo se interrumpen. Las tensiones aumentan y se pinchan, a veces con rabia, a veces con risas.

Los hombres no son parte de esta conversación. Apenas consiguen nombres. Y solo uno llega a ser testigo de los procedimientos, August de Ben Whishaw, que conoce el mundo exterior, pero ha regresado para enseñar a los jóvenes en la escuela pero también por amor a Ona.

Polley y el director de fotografía Luc Montpellier filman la historia en una paleta apagada, no del todo sepia pero tampoco del todo color, que refleja el mundo limitado de sus personajes. “Ellas hablan” se cuenta como un cuento popular, de algún momento en el futuro, con la partitura conmovedoramente minimalista y popular de la compositora Hildur Guðnadóttir, de guitarras, cuerdas, campanas y platillos, que nos ayuda a salvarnos de una desesperación abrumadora.

*Por Lindsey Bahr para AP

Qué otras películas estrenan este jueves 9 de marzo

“Demon Slayer to the swordsmith village”: El fenónemo de esta saga de animación japonesa regresa a la pantalla grande para presentar el inicio del arco de la Villa de los Herreros con un corte especial, en 4K especialmente para el cine.

“Scream 6″: En esta nueva entrega de la saga, un desconocido asesino bajo la máscara de Ghostface causará el terror entre los habitantes de Woodsboro. Dirigen Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

“Quizás para siempre”: Michelle y Allen están en una relación. Cuando deciden invitar a sus padres para reunirse sobre el matrimonio, resulta que los padres ya se conocen, lo cual genera opiniones diferentes respecto al matrimonio. Dirige Michael Jacobs. Actúan Emma Roberts, Luke Bracey, Susan Sarandon, Diane Keaton, Richard Gere.

“Elvis”: Reestreno de cara al Oscar de esta biopic que sigue la vida y la música de Elvis Presley y su complicada relación con su enigmático agente, el coronel Tom Parker (interpretado por Tom Hanks).Dirige Baz Luhrmann.

“Hija”: Juana es una adolescente que vive con su padre alcohólico en una chacra enclavada en el monte misionero. Viven una dura vida aislada, marcada por la rutina de la producción de carbón y por el peso de la ausencia de la madre, cuya muerte a temprana edad es un misterio. Dirige Martin Desalvo. Actúan Jazmin Esquivel, Mora Recalde y Bruno Vásquez.