Estefi Berardi reveló quién es el hombre que la consiente: “Lo conocen todos”

La foto del desayuno para dos que Estefanía Berardi había posteado en stories hace unos días despertó la curiosidad sobre quién había amanecido a su lado, y fue la propia periodista quién le contó a Ciudad Magazine quién era el hombre en cuestión.

La también bailarina, de 34 años, no se ocultó y respondió con total naturalidad: “Era mi amigo Dave. Viene todos los años desde Mardel a visitarme y se queda en casa”, blanqueó la ex panelista de LAM.

Acto seguido Berardi detalló cuándo surgió el vínculo, haciendo enfasís en que se conocen desde hace muchos años: “Hacíamos danza juntos cuando éramos chiquitos”.

La bailarina y periodista dio a conocer del hombre que la visita.

Para dejar un poco más tranquilos a los presentes y reafirmar la pureza de la relación., la marplatense aseguró que no es un rostro desconocido: “Vino al canal varias veces. Lo conocen todos mis compañeros”.

Estefi Berardi admitió que no hay relación amorosa

Ante la duda de si se puede considerar que es un tipo de relación, Berardi respondió orgullosa que no hay nada: “Igual, ¡estoy soltera! Dave más que un amigo, es casi un hermano para mí”, enfatizó para descartar las especulaciones de romance.

“Siempre que viene me cocina y además me hace esos desayunos. Es lo más. Me ayuda a ordenar la casa también. Es el amigo que todos quisieran tener”, remató la ex novia de Nacho Vivas, CEO de C5N, con quién mantuvo una relación hasta finales del 2023.

Sobre Dave, el amigo de Estefanía Berardi, se sabe que estudia arquitectura, mientras “se dedica al diseño de interiores y a la publicidad gráfica” y que al igual que ella, nació en Mar del Plata.