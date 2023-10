Es una de las mejores películas de terror de habla hispana, pero es poco conocida y está gratis en YouTube

Si estás en busca de una experiencia de terror única, tenés la oportunidad de descubrir una joya oculta del cine argentino. Se trata de “Aterrados”, una película de terror y suspenso lanzada en 2018, escrita, musicalizada y dirigida por Demián Rugna. A pesar de su calidad y recepción positiva, esta película sigue siendo relativamente desconocida para la mayoría del público.

El film tuvo su estreno internacional en el Festival de Mar del Plata, donde participó en la Competencia Argentina de su 32ª edición. La película recibió elogios tanto de la prensa como del público, lo que llevó al director a anunciar que estaba en desarrollo una secuela titulada “Aterrados 2″.

El elenco de la película está encabezado por Maximiliano Ghione, Norberto Gonzalo, Elvira Onetto, George L. Lewis, Julieta Vallina, Demián Salomón, Agustín Rittano, Natalia Señorales, Matías Rascovschi y Lorenzo Langer. La película es considerada por muchos críticos especializados como uno de los mejores ejemplos del género de terror argentino de los últimos años.

"Aterrados" tiene una duración de 87 minutos.

El portal “Todas las críticas” le otorgó a la película un puntaje de 74/100 basado en el consenso de 32 reseñas. El crítico de Clarín, Pablo O. Scholz, la describió como “un plato fuerte y bien condimentado para los amantes del género”.

Horacio Bernades, de Página 12, le dio a la película una calificación de 7/10, elogiando la forma en que el director utiliza el gore como parte de la narrativa sin convertirlo en un espectáculo en sí mismo. También destacó el competente elenco de actores, con Elvira Ottano, Norberto Gonzalo y Agustín Rittano siendo especialmente elogiados.

Catalina Dlugi, desde su página web “El Portal de Catalina”, le dio a la película una puntuación de 3.5/5, considerándola la película consagratoria del director y del género de terror argentino.

"Aterrados" la joya oculta del cine argentino.

La calidad de “Aterrados” trascendió fronteras, ya que el reconocido cineasta Guillermo del Toro mostró interés en realizar una versión hollywoodense de la película. Demián Rugna, el director, reveló a Infobae: “Guillermo me dijo principalmente lo que más le gustó fue que la película propone algo que logra con creces: asustar y generar miedo. Además, me ha dicho cosas muy lindas resaltando que soy una persona que sabe contar historias que, aunque parezca sencillo, no muchos lo logran”.

Demián Rugna, Guillermo del Toro y el guionista Sacha Gervasi.

DONDE VER ATERRADOS

La película tiene una duración de 87 minutos y se encuentra disponible de forma gratuita en YouTube, Cine.Ar y en la plataforma de streaming Amazon Prime.

Para muchos es la mejor película de terror argentina.

SEGUÍ LEYENDO: