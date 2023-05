Entrevista exclusiva con Ángel Mahler: “Drácula es un logro argentino, como la Copa del Mundo”

Decir “Drácula” es nombrar la dupla Cibrián - Mahler. Sin buscar el éxito como premisa, tanto el actor como el músico hace 32 años atrás se embarcaron en un anhelo y lograron concretarlo: montar una gran producción, nunca antes vista en el teatro y musical argentino.

Así nació “Drácula, el musical”, lo que parecía una utopía, que era montar un musical en el Luna Park, al poco tiempo se convirtió en un éxito rotundo y fue el cimiento de la dupla creativa, que hasta la actualidad no pierde vigencia.

Luego de agotar funciones en el mítico Luna Park y en el Movistar Arena, la versión actual de la producción comenzó su gira nacional despedida, y el 1, 2 y 3 de junio vuelve a nuestra provincia, con tres funciones en el Teatro Mendoza. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar y hay una promoción exclusiva para socios de Los Andes Pass.

Juan Rodó interpreta a Drácula, en la producción que vuelve a Mendoza.

Un fenómeno y orgullo nacional

“Drácula, el musical” se estrenó en 1991 en el Luna Park de Buenos Aires, con el acompañamiento de Tito Lectoure, dueño del mítico escenario. Ese año, la dupla Pepe Cibrián y Ángel Mahler pusieron todo su talento al servicio de crear un espectáculo de nivel internacional, que se convirtió en un éxito.

Realizó cinco temporadas en el mismo estadio (1991, 1992, 1994, 1997, 2000), dos temporadas en el Teatro Ópera de Buenos Aires (2003 y 2007), y dos temporadas en el Teatro Astral (2011, 2016).

Con la dirección artística de Pepe Cibrián y la música original del músico y director Ángel Mahler, la producción fue un antes y después para el dúo creativo, que llevó también a la popularidad al actor y cantante Juan Rodó, al interpretar el papel de Drácula.

A lo largo de sus 32 años de historia, el musical fue visto por más de tres millones y medio de personas, no sólo en Argentina, sino también en Brasil (2000), Chile (1992 y 2008) y España (1994).

En su gira Despedida final llega a Mendoza con tres funciones.

En esta versión que llega a Mendoza, gran parte del elenco original estará protagonizando los roles principales, tales como Juan Rodó (Drácula), Cecilia Milone (Mina Murray) y un renovado elenco de jóvenes artistas.

En una charla exclusiva con Los Andes, Ángel Mahler habla del fenómeno que le brindó la oportunidad de que la gente conociera su música y se convirtiera en un músico popular. Y el desafío que llegó después al convertirse en productor del suceso.

-Se puede afirmar que “Drácula” es un suceso incomparable en la historia del espectáculo argentino.

-Creo que lo que pasó con “Drácula” es inexplicable. Porque incluso, estando en Broadway te puedo decir que solo se dio con “Los Miserables”, “El Fantasma de la ópera” y con “Cats”, tal vez. Pero nosotros hicimos algo con la gran necesidad de mostrar que en la Argentina se pueden hacer obras a nivel internacional. Pero el fenómeno de la obra lo generó la gente; la mayoría del público la vio siete veces. Y a mí también me pasa lo mismo con las cosas que me gustan, y cuando lo ves lo disfrutás. Y evidentemente “Drácula” produce una sensación de alegría y felicidad muy grata sobre el final. Pero la gente generó esa necesidad con el musical.

-Esta versión que trae a Mendoza es la última que presentaron en el Movistar Arena y Luna Park en Buenos Aires.

-Sí. Cuando salimos de gira tratamos de ir a la mayor cantidad de ciudades posibles. Y esto lo vengo haciendo desde la primera gira en 1992. Pero siempre ha dado resultado, porque llevamos lo mismo, y de acuerdo al teatro se arma igual o menos. Lógico que no será la puesta como el Luna Park por el escenario, pero es de igual calidad. Desde ese punto de vista estoy muy contento con la gira, porque es muy exitosa, y la gente se enamoró del musical. “Drácula” es un logro argentino. Es como haber ganado la Copa del Mundo con el fútbol.

El reconocido compositor, director musical y productor.

-¿Qué crecimiento te dio como artista en lo musical y luego como productor?

-Musicalmente hablando es una explosión interna muy fuerte, sintiendo que era la gran oportunidad de mi vida, que la gente me conozca, haciendo la música que a mí me gusta. Y estoy muy orgulloso del trabajo, de hecho no he cambiado nada, son pequeños cambios en la orquestación. Nació muy angelada y me gustó mucho cómo estaba hecho. Lo creativo siempre fue muy vertiginoso. En 1991 fui el músico de “Drácula”, y en 2010 compro toda la producción y comienzo a ser productor, algo que jamás hubiese imaginado. Hoy soy el músico, director y productor. Es una sumatoria de éxitos, y la necesidad de concretar un anhelo en un comienzo: desde el trabajo de Pepe, hasta mi búsqueda estilística, que tenía que ver con la ópera rock. Y después darle la oportunidad a artistas de ser conocidos gracias al musical, como Juan Rodó, Cecilia Milone, Paola Krum, muchos que hicieron una carrera fabulosa y demostraron que tenían el talento para interpretar “Drácula”.

-¿Qué actividad es más riesgosa, la composición o la producción?

-En la producción estás con el corazón en la boca hasta último momento. Y sobre todo con una obra como esta. Pero está tan amortizada que no pasa solo por lo económico. Y nunca fue mi prioridad el rédito económico. Nunca tuve esa necesidad, pero luego todo se dio, fue un gran éxito. Pero no fue la premisa hacer un éxito y ganar dinero. La vida es una sola y la gente se emociona por la obra y la música, y eso a mí me impresiona y me hace bien al corazón.

Llega en junio a Mendoza.

Cibrián- Malher, una marca registrada en el musical argentino

-La dupla Cibrián - Mahler tiene una historia en paralelo junto con “Drácula”, ¿cuál sería la clave que los acompaña?

-Nos conocimos con Pepe en 1982 y había un sueño por cumplir, que era hacer musicales en la Argentina. Y no solo se cumplió en la medida que nosotros pensábamos, sino mucho más allá. Porque jamás pensamos en estrenar un musical en el Luna Park y todo lo que se sucedió después fue increíble. Pero nosotros ya veníamos trabajando, haciendo ensayos u obras que fueron parte del proceso, para llegar preparados a “Drácula”, que hasta el 2016 seguimos trabajando juntos. Con Pepe Cibrián tenemos una exitosa sociedad de 34 años. Y hemos dejado la huella en lo que es el musical argentino. “Drácula” fue el suceso, pero “El Jorobado de París”, “Las mil y una noches” y “Calígula” son obras que funcionaron muy bien y son el legado de nuestra vida.

Llega a Mendoza en su gira nacional.

-¿Qué es lo que más te sorprende de lo que genera la obra en el público?

-Lo más lindo que pasó es que ha logrado enamorar generaciones de lo que es el musical en sí. El género no era común en la Argentina y es un espectáculo multi generacional, viene gente de 80 años a chicos de 6 años a verla. Y eso tiene que ver con un tipo de espectáculo que nos hace bien al alma. Es un logro del país, que te sentís orgulloso de que eso ocurra en la Argentina. En esta nueva temporada, además de Juan Rodó y Cecilia Milone, hay gente nueva en el elenco, con chicos muy talentosos. Todos los personajes son mejores que otros.

¿Dónde y cuándo ver “Drácula, el musical”?

“Drácula, el Musical. La despedida final” tendrá su paso por Mendoza, el jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de junio, a las 21 horas, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

La producción llega con más de 25 actores y cantantes en escena, con una puesta deslumbrante y conmovedora. Las entradas $7500 (Platea baja), $6500 (Platea y Palcos Altos) y $5500 (Pullman) están a la venta en Entradaweb.com.ar.

Para los socios de Los Andes Pass hay una promoción 2x1 disponible en la web.