El video de Damián Betular de cuando era niño que hizo gritar a todos: “¿Por qué tan distinto?”

Damián Betular es una de las revelaciones de la televisión argentina y del stream, de eso no hay dudas. Es que el reconocido pastelero mostró otra faceta en programas como Masterchef y Bake Off, que no tardaron en convocarlo para participar en Olga, donde es parte del programa Sería Increíble como uno de los cuatro conductores.

Los videos del chef siempre son tendencia en redes, sobre todo de su participación en el programa de la primera mañana del canal de stream que lidera Migue Granados. Esta vez fue por un video de cuando era niño, que desató una ola de comentarios de parte de sus compañeros: Eial Moldavsky, Nati Jota y Homero Pettinato.

“Camina igual”, fue el primer comentario que a Homero se le cruzó por la cabeza al ver el video de cuando su compañero era un niño y tocaba el piano en un evento del Rotary Club. “Desde ese momento sabíamos que era diferente”, agregó el hijo de Roberto Pettinato.

Por su parte, Nati Jota no pudo ocultar la ternura que le causaba ver al pastelero de niño y varias veces gritó: “Betu te amo”. En tanto que Homero continuó con sus comentarios y lanzó: “¿Por qué tan distinto de cara? es otro nene...”.

“Betu nació con 43 años”, “No por favor betuniño me destruyó”, “Jajaja me muero de amor betuncho”, “Betu era más viejo de niño que hoy!!”, “Cómo se puede amar a alguien sin conocerlo? te amo Damián”, fueron solo algunas de las reacciones de los usuarios al video que compartieron en la cuenta oficial de Olga en redes.

Damían Betular reaccionó a su video.. Captura del video.

Damián Betular reveló que es fanático del fútbol y expuso un tatuaje muy particular

En sus primeros programas en el stream, Damián Betular sorprendió a todos al contar que es fanático del deporte, sobre todo del fútbol. Esto no es nada a comparación de la confesión y detalle que mostró después.

Antes del momento más inesperado de todos, Betu contó que de chico adoraba jugar a este deporte: “A mí me encantaba jugar a la pelota. Incluso me he probado en equipos. Cuando vinimos a Buenos Aires con mis padres me fui a probar a tres equipos”.

Aunque nada salió como parecía, logró impactar al público argentino desde las cocinas, pero su amor por el fútbol no quedó atrás. Por esta razón, para homenajear a su máximo ídolo decidió tatuárselo.

“Una vez estaba caminando por la Avenida Santa Fe, pasé por la Bond Street y vi que estaban todos con los tatuajes y dije ‘yo me tengo que hacer uno’. Ahí me hice el de Maradona con una fecha muy especial para él: 29/06/1986″, afirmó el panelista.

Para comprobar que no mentía, Damián se levantó la remera que llevaba puesta para el streaming y expuso al astro del fútbol junto con la fecha en que la selección dirigida por Bilardo venció a Alemania y se consagró campeona por segunda vez en el Mundial de México de 1986.