El Mono de Kapanga sufrió un infarto en pleno recital y anunció su retiro temporal de los escenarios

El líder de la banda de rock Kapanga, Martín Alejandro Fabio , conocido como El Mono , se tomará un descanso temporal tras sufrir un infarto durante un reciente concierto. A través de un emotivo video publicado en sus historias de Instagram, el vocalista llevó tranquilidad a sus seguidores, asegurando que está en camino a la recuperación.

“Hola, gente. Bueno. Aquí estoy, les cuento un poco. El sábado pasado en el festival Vivimos Música, me sentí un poquito mal, tuve un dolor en el pecho y bueno, fui después a hacerme un chequeo, ahí en la ambulancia. No me dio muy bien, me derivaron a la Clínica Modelo de Quilmes y después de hacerme otros controles y otros chequeos detectaron que tenía un infarto en el corazón”, relató El Mono con su característico humor, comparando su tratamiento con el destape de “cañerías y cambios de filtro”.

Agradecido por el apoyo recibido, el cantante expresó que por un tiempo estará alejado de los escenarios, priorizando su salud. “Por un tiempito voy a estar alejado de lo que más feliz me hace que es cantar con mis amigos y hermanos de Kapanga. Pero quédense tranquilos que de esta salgo de taquito”, dijo optimista.

“Así que quédense tranquilos, espero que haya amor y tuerca para rato, para seguir divirtiéndonos juntos. Y agradecerle infinitamente a la gente de la Clínica que me trataron con un amor y un cariño impresionante, a mi familia que está siempre al pie del cañón. A mamá Carla, a mis hermanos de Kapanga, a Eze del SAME, que también, ‘gracias, Loco’”, agradeció emocionado.

“Bueno, gente, ya saben, esto es una tormenta, pasa pronto. Y hoy dependo de lo que digan los médicos, no es una decisión mía cuándo volver a cantar. Si es por mí, vuelvo mañana. Pero bueno, me dijeron que me baje un poco de la moto. ‘Tranquilo, Martín, tranquilo’. Así que les agradezco un montón de corazón. Aguante todo, aguante Kapanga, aguante ustedes. Gracias, porque la verdad es increíble el amor que me expresan en cada mensaje. Y no sé si seré merecedor de tanto amor. Pero bueno, bienvenido sea. Acá este corazoncito medio mal trecho les dice que los quiero mucho. Muchas gracias”, concluyó en el video.

El alejamiento temporal del Mono fue anunciado hace unos días en la cuenta oficial de Instagram de Kapanga, donde la banda explicó que el cantante necesitaba “parar un poco la pelota y descansar” tras un año agotador lleno de giras intensas, incluyendo una reciente vuelta de Europa.

Kapanga reprogramó algunos de sus conciertos y cancelado otros, agradeciendo a los productores y municipios por su comprensión ante la situación. “Él está bien, solo es una entrada a boxes para enchular la máquina”, comentó la banda, utilizando una metáfora para llevar calma a sus seguidores.

Aunque aún no hay una fecha definida para el regreso de Kapanga a los escenarios, todo indica que este descanso es temporal y que El Mono regresará más fuerte que nunca. La banda prometió volver con la misma energía que siempre los caracterizó.