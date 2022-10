Kapanga sufrió un terrible accidente en la ruta cuando volvía de un show

Kapanga hoy es noticia por una desgracia por suerte. La banda de rock volvía de dar un show en Córdoba y un auto los embistió. Están todos fuera de peligro pero las imágenes del momento circularon y todos se preocuparon. “El Mono” habló y llevó tranquilidad a sus fans.

El grupo sufrió un accidente en la Ruta 7 y fue el mismo cantante del grupo que relató cómo fue el choque provocado por un conductor que estaba “borracho y sin el cinturón de seguridad”.

El recital fue en Laboulaye y en las redes sociales de la banda no se veía otra cosa que no fuera diversión y fanáticos cantando a la par de El Mono.

Kapanga antes del accidente de tránsito

Hasta que todo cambió de sentido cuando aparece una historia del cantante relatando lo sucedido en la ruta.

Así fue el accidente de Kapanga en la ruta

En la madrugada de este lunes feriado 10 de octubre, apareció El Mono hablando en una historia de Instagram, por la cuenta oficial de Kapanga.

Se lo ve fumando, al lado de un colectivo, en plena ruta y con preocupación contó: “Queremos llevarle tranquilidad a nuestras familias” a lo que sumó: “Nosotros veníamos por la ruta 7, un conductor borracho en auto cruzó y nos chocó de frente. Venía con un acompañante, sin cinturón de seguridad. Los dos alcoholizados”.

El músico de Quilmes viajaba con 14 personas más y la colisión sucedió en el cruce de la Ruta 7 con la Ruta Provincial 51, a la altura de Carmen de Areco.

Según los propios músicos de la banda, el colectivo de doble piso fue impactado de frente por un auto Chevrolet Cruise que se cruzó de carril.

Además, en su propia cuenta de las redes sociales, el músico escribió: “Estamos todos bien, gracias por preocuparse. Gracias Gauchito Gil hoy jugaste con la 10″. Y acompañó con una filmación.

Qué dijo El Mono de Kapanga del accidente

Después de dar su testimonio, el líder de Kapanga habló con “Todo noticias” y dijo que los dos ocupantes del automóvil “no podían hablar de la borrachera que tenían”.

Y reflexionó ante las cámaras: “Hace 27 años que andamos por la ruta, es la primera vez que nos pasa y estamos cansados de ver borrachos manejando por las rutas. Nosotros, por suerte, hoy la podemos contar, mucha gente no. Alcohol al volante no. No más muertes en las rutas”.

“Los que iban en el auto no podían hablar del alcohol que tenían encima y eran gente como nosotros no eran adolescentes. Hay muchas familias que estos le cagan la vida. Esto fue un incidente y tendría que tener una pena”, sumó.

“Nos podríamos haber matado. Si sirve el mensaje, no más alcohol al volante. Si no vas a manejar, hacé lo que quieras de tu vida. No le cagues la vida a los demás, cagatela vos solo”, soltó el músico.

“Hoy la podemos contar pero hay muchos que no. Todos los viajes que hacemos vemos un accidente. Y en el 85% de los casos está involucrado el alcohol. Esto no es un accidente, es un incidente. Un accidente es que se te salga una rueda”, dijo El Mono, preocupado por la realidad que le toca ver desde cerca.

Además, el compositor se quejó por el accionar de tránsito tras el accidente: “Tardaron 50 minutos en venir con un patrullero, otros 40 en traer una ambulancia ¿Y si se les va el alcohol que tienen encima? Es la burocracia con la que vivimos en este país”.