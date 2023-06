Donde hubo fuego, cenizas quedan: la foto que confirma que Karina Jelinek y Flor Parise se reconciliaron

Karina Jelinek, había oficializado su noviazgo con Flor en marzo al dejarse fotografiar a los besos con ella en el cumpleaños de Belén Francese, hace unos días se puso a responder algunas preguntas de sus seguidores. Y, cuando le preguntaron si seguía en pareja, respondió: “Sola y tranquila”.

Desde esa confesión comenzaron a tejerse una serie de especulaciones en relación al motivo que habría provocado la separación. Se habló de celos de ambas. Y también de cierta reticencia a la exposición por parte de Flor Parise.

Karina Jelinek y Flor Parise habrían regresado

Por su parte, Parise compartió una historia con una contundente frase. “A veces tomar distancia es la opción más dolorosa y al mismo tiempo la más saludable”, escribió.

Cabe recordar que, hace un tiempo, Jelinek había manifestado el deseo de ser madre junto a Flor. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar. O alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos”, había contado en una entrevista en Podemos Hablar.

“Me dejé llevar por un momento de molestia personal y puse eso, pero estoy bien”, había dicho Karina Jelinek en diálogo con Teleshow, luego de postear varias fotos en sus stories de Instagram para revelar que su relación con Flor Parise había terminado.

Sin embargo, a menos de 72 horas de lo ocurrido, una foto revela que estarían otra vez juntas. Parise publicó una foto en sus redes sociales este viernes donde se la podía ver junto a Karina, a quién arrobó, en un auto y muy bien lookeadas.

