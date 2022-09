Dolor por la muerte de la DJ Carla Tintoré, la precursora de la música electrónica en Argentina

Murió Carla Tintoré, una figura destaca de la escena electrónica en Argentina e Iberoamérica. La reconocida DJ falleció en horas de la madrugada de este martes por causas aún desconocidas y su muerte generó revuelo en el ambiente de la música.

Carla fue la gran pionera de las Djs en Argentina y la impulsora de esta profesión. La Reina, como la apodaban, tuvo que pelearla para ganarse su lugar en un ambiente bastante machista, ya que por años música en grandes eventos y fiestas de todo tipo solo pusieron los hombres.

“Carlita fue la gran pionera de las djs en Argentina. Con mucha personalidad y muy buen gusto musical abrió las puertas e influenció a cantidad de mujeres que en aquellos tempranos 90 brillaban por su ausencia en la escena local”, dijo Hernán Cattaneo tras la muerte de Tintoré a la revista Rolling Stone.

“Además impulsó las primeras raves que fueron un paso fundamental para el circuito de música electrónica que hoy todos conocemos”, agregó el DJ argentino más reconocido a nivel mundial.

Según ella misma contó en una nota para la revista Almagro, que la primera vez que pasó música fue en Punta del Este una fiesta que hacía Vilas, en Solanas, gratis en la playa. Pero allí era una especie de telonera de otro DJ, con el tiempo se fue armando de sus propios equipos para empezar a ser ella la estrella que fue.

“Cuando me preguntan si es machista este medio, yo la verdad tengo que decir que no, porque siempre he progresado gracias a mis colegas varones, en la mayor parte de los casos”, afirmó La Reina en una entrevista con Buenosaliens en marzo de 2018.

“Es algo que siempre se debatió, yo nunca lo consideré así. Si bien la sociedad es machista, diría que el medio en sí, no lo es. Siempre me ayudaron a crecer, superarme y ser mejor profesional”, cerró.