Coti Romero explotó en redes contra todos tras confesar que está tomando antidepresivos

Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano Argentina 2022, expresó su enojo a través de sus historias de Instagram, compartiendo sus declaraciones enérgicas y contundentes. En un mensaje dirigido a sus seguidores, Coti dejó en claro su postura y exigió respeto.

Coti Romero se encuentra atravesando un difícil momento luego de su separación de Alexis “El Conejo” Quiroga. Recientemente, Coti expresó su solidaridad hacia Sofía Jujuy Jiménez, compartiendo su propio proceso de superación, que incluye el apoyo de profesionales de la salud mental y medicación recetada.

El mensaje de Coti Romero para Sofí Jujuy

Lamentablemente, la tristeza se intensificó con la pérdida de su gata Lola, a quien dedicó emotivas palabras en las redes sociales.

En medio de su complicado momento, este miércoles, con palabras directas, Coti Romero compartió su frustración: “Hola! Cómo andan? Escribo por acá porque realmente lo creo necesario, porque creo que esto está pasando los límites. Lo voy a poner una vez y espero les quede claro de una vez por todas”.

Coti Romero

La exparticipante hizo hincapié en la importancia del respeto y pidió a los demás que dejen de inventar cosas sobre ella, así como de involucrar a su familia y amigas en situaciones innecesarias.

Coti Romero afirmó: “Dejen de inventar cosas que yo dije, que hice, que no hice... dejen de meter a mi familia y a mis amigas en esto. Que no hicieron más que acompañarme y jamás tuvieron malas intenciones con nadie. Nuevamente, RESPETO”.

Las declaraciones de Coti Romero en Instagram

Además, Coti enfatizó que las afirmaciones sobre su vida y acciones solo deben ser creídas si ella mismo las comparte en sus redes sociales.

“SI NO LO ESCUCHAN DE MI BOCA, O NO LO PONGO YO EN MIS REDES, NO LO CREAN. No tengo vocera ni vocero, no tengo alguien que me maneje las redes y sólo mi familia y mis amigos son mis confidentes”, agregó.

Coti Romero aseguró que para ella primero está su salud mental

La exparticipante también pidió que se respeten sus decisiones y destacó la importancia de su salud mental: “DEJEN DE EXIGIRME que haga cosas. No hay algo que me chupe más un huevo que lo que puedan opinar, acá me importa lo que yo quiera y sienta. Para mí, primero está mi salud mental”.

Coti concluyó su mensaje agradeciendo a quienes la apoyan y le envían mensajes de cariño, y aseguró que está cargando energías para regresar. Afirmó estar bien gracias a Dios y a las personas que lo aman.

