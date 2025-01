Cacho Deicas rompió el silencio luego de sufrir un ACV

“Hola, hola, queridos amigos... Bueno, quiero agradecerles por este medio todos los saludos, todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante, pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado”, expresó Deicas mirando a la cámara. “Me han mandado saludos de lugares inhóspitos, así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles a los que hicieron por mí. ¡Abrazo grande!”, agregó.

El perfil del cantante en Instagram generó especulaciones luego de que se modificara su biografía, donde dejó de definirse como “cantante de cumbia de Los Palmeras” para describirse como “cantante de cumbia santafesina”. Además, dejó de seguir a la banda con la que alcanzó la fama, lo que despertó dudas sobre su continuidad. Ante esto, Adrián Forni, manager del grupo, aclaró a Teleshow: “Cacho no maneja redes, ni siquiera WhatsApp. Su hijo, que vive en España, es quien se encarga de eso, así que no hay que sacar conclusiones apresuradas”.

Forni explicó que Deicas sigue siendo parte de Los Palmeras, grupo del que también es socio junto a Marcos Camino. Aunque la banda tiene más de 52 años de trayectoria, no siempre contó con su voz. En sus inicios, el cantante principal era Czeslav Yuli Popowicz, conocido como Yuli, quien formó parte de la banda desde 1972 hasta 1978, cuando decidió lanzarse como solista con Yuli y Los Girasoles. Su fallecimiento, el 12 de junio de 2021, fue despedido con un emotivo mensaje en las redes de Los Palmeras: “Nuestra tristeza es inmensa, amigos. Te vamos a extrañar, querido Yuli”.

Deicas ingresó a la banda en 1978 tras la salida de Yuli. “Cuando me convocaron, lo primero que les dije fue: ‘Dejame pensar un poquito’. En una semana tenía que aprenderme un repertorio entero”, recordó en Caja Negra (Filo News). Sin embargo, el público no lo recibió con buenos ojos. “Me decían en la cara: ‘Tomatela, loco, vos no sos de este palo’. Les costaba aceptar un cambio de voz tan grande”, contó.