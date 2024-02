“Baby” sigue siendo el gran éxito de Justin Bieber: qué edad tenía cuando lo estrenó

Justin Bieber es una de las personas más reconocidas dentro del mundo de la música. Aunque se ha tomado descansos durante su carrera, sigue teniendo éxitos y una gran cantidad de premios que fundamentan su talento.

Justin Bieber en la actualidad.

Con más de cinco discos y más de 50 canciones, el joven canadiense se postula en la lista de los artistas más escuchados en el mundo. Aunque su boom fue hace varios años atrás, cuenta con un club de fans muy motivado y dedicado a apoyarlo en todo aquello a lo que se quiera dedicar.

Justin Bieber.

Dentro de su lista de canciones, hay muchas que fueron más que reconocidas y premiadas. Entre ellas se encuentran: Beauty and a beat, Sorry, Mistleoe, Never say never, Yummy y One time.

A pesar de que todas las canciones recibieron el puro reconocimiento de las fanáticas que tiene en el mundo, las llamadas beliebers, lo cierto es que hay una canción que al nombrarse todos saben a qué artista se refiere. Se trata de “Baby”.

Justin Bieber se veía así en el video de "Baby". / Captura de pantalla

Justin Bieber y el estreno de “Baby”

Aunque Justin Bieber ya era reconocido gracias a sus vídeos musicales en internet, indudablemente, “Baby” fue un impulso clave en su carrera, marcando el inicio de su éxito. Este tema formaba parte de su segundo álbum de estudio, “My World 2.0″, el cual fue lanzado impulsado por el éxito abrumador de este sencillo, algo que quizás nadie anticipaba.

Justin Bieber se veía así en el video de "Baby". / Captura de pantalla

Sin embargo, “Baby” se convirtió en un fenómeno mundial y actualmente cuenta con más de tres mil millones de reproducciones en YouTube. El álbum que lo contenía vendió más de 9 millones de copias.

Justin Bieber se veía así en el video de "Baby". / Captura de pantalla

Teniendo en cuenta que Justin Bieber nació el 1 de marzo de 1994, es posible identificar que esta exitosa canción que fue reconocida en todo el mundo llegó a su vida cuando él tenía a penas 16 años de edad.

Justin Bieber se veía así en el video de "Baby". / Captura de pantalla

Para ese entonces, se reconocía la figura del joven en cualquier parte del mundo. Además llevaba consigo ciertas características que se le volvieron propias con el tiempo: se trata del famoso jopo en su cabello y el color morado, el cual también utilizaron sus fans durante muchísimo tiempo.