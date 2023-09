Así se ve hoy Itatí Cantoral, actriz que interpretó a Soraya Montenegro en la telenovela “María, la del barrio”

Itatí Cantoral nació el 13 de mayo de 1975 y es oriunda del país México. Su experiencia en la actuación ha tenido picos muy altos a lo largo de los años. A nivel mundial, es reconocida por interpretar el papel de Soraya Montenegro en la telenovela “María, la del barrio”.

La carrera de Cantoral se inició con el programa televisivo de suspenso, La telaraña, que duró de 1986 a 1988. Después, fue incluida en el elenco de la telenovela, Muchachitas, para entrar dentro de la segunda etapa. Luego, también fue partícipe de La pícara soñadora, una entrega furor en ese país.

Con el correr del tiempo, la actriz mexicana se ha reinventado de forma muy notoria, adaptándose a diferentes personajes ficticios. Sin temerle a nada, también fue parte de numerosas películas, siendo pieza fundamental en muchas de ellas.

Itatí Cantoral en sus inicios

Podemos nombrar muchos ejemplos: Bonita, Ya no los hacen como antes, Cansada de besar sapos, Man on fire, La hija del caníbal, entre otros. En la última que participó, fue en el año 2022, en “Mi suegra me odia”. Este trata sobre una mujer que intenta ganarse el afecto de su futura suegra, pero son absolutamente incompatibles y cada vez se vuelve más difícil.

En la actualidad, Itatí tiene 48 años. Es una persona muy activa en sus redes sociales, especialmente Instagram, donde actualmente cuenta con más de 2.9 millones de seguidores, y suele interactuar mucho con las personas que la siguen frecuentemente.

Itatí Cantoral en "María, la del barrio"

Su contenido, por lo general, va destinado a todo lo que tenga que ver con el mundo de la moda, ya que suele colaborar con muchas marcas de ropa, gracias a su actividad comercial. También, enseña detalles de su vida privada.

Así se ve hoy Itatí Cantoral

Sin dudas, la actriz ha tenido una carrera con picos muy altos, con destacadas entregas, pero siempre será recordada por su mítica interpretación de Soraya Montenegro en la telenovela “María, la del barrio”.

A día de hoy, sus frases fueron, son y seguirán haciendo historia en la vida de las personas. La más mítica: “Maldita lisiada”, hoy es utilizada para diferentes memes y para acompañar momentos divertidos entre los internautas de Internet.

Así luce hoy Itatí Cantoral

