Así censuraron a Furia en el confesionario de Gran Hermano 2024

La polémica estalló en el seno de “Gran Hermano” (Telefe) luego de que se sugiriera una especie de censura hacia Furia durante su paso por el confesionario.

La producción del programa optó por omitir una parte crucial de la nominación de la participante, generando un alud de críticas y especulaciones entre los televidentes del reality.

El episodio en cuestión tuvo lugar después de que Furia explicara las razones detrás de su decisión de nominar a Denisse González, la cual incluyó acusaciones y comentarios contundentes sobre la estrategia y el comportamiento de su compañera en la casa.

🔴 URGENTE | OMITIERON una parte del confesionario de FURIA



Durante un momento del vivo se vio a FURIA de fondo parada en el confesionario donde aparentemente seguía hablando sobre su nominación, dichas imagenes no se vieron en el confesionario que mostraron.#GranHermano https://t.co/NRJ0LDWiUt pic.twitter.com/eQAr1INVaZ — TRONK (@TronkOficial) March 14, 2024

Sin embargo, lo llamativo surgió cuando, tras su nominación, Furia permaneció unos minutos adicionales en el confesionario antes de que se cortara abruptamente la transmisión y el programa regresara al estudio con Santiago del Moro.

Esta interrupción inesperada antes de que Furia concluyera su intervención alimentó las sospechas de manipulación por parte de la producción.

La nominación de Furia que sí mostró la producción de Gran Hermano

“Denisse entró para el grupo de ‘Los Bros’, estuvo mucho bajo el ala de Licha acá en la casa. También dijo e insinuó que es parte de la campaña de ‘Los Bros’ afuera, de lo cual a mí en cualquier momento me pueden sacar. Siento que es un caracol”, fueron las palabras expresadas por Furia durante su nominación, según los fragmentos revelados.

En un fragmento no emitido en la transmisión, Furia continuó compartiendo su perspectiva sobre la dinámica dentro de la casa y sus motivaciones detrás de la nominación.

Sin embargo, esta parte crucial de su testimonio fue suprimida, generando especulaciones sobre la posibilidad de que la producción intentara influir en la percepción del público sobre los acontecimientos dentro del programa.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, con numerosos espectadores expresando su descontento y cuestionando la integridad del programa.

“Quiero que la casa esté llena de gente que realmente valore la casa y sienta que cada día es único. Esto es para ella. Obviamente no me olvido lo que me hicieron en el pasado, para todos los que me votaron y hablaron mal de mí, yo me acuerdo de cada uno”, concluyó Juliana, expresando su deseo de transparencia y justicia en el juego.